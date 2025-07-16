На поддержку одарённых студентов из спецфонда Президента выделят 560 тыс. рублей

Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более полутора миллиардов рублей будет направлено на выплаты президентских стипендий, которые назначены 185 студентам вузов. Гранд-премий с присвоением звания лауреата специального фонда удостоены 11 победителей международных олимпиад и конкурсов. Также поощрены специальными премиями 92 учащихся, курсанта и студента.

Кроме того, будет оказана материальная поддержка студенческой научной лаборатории Брестского государственного университета имени Пушкина для развития научных исследований в области геоинформатики и разработки учебных и прикладных географических информационных систем.

Спецфонд Президента Беларуси направит более 240 тыс. рублей на поддержку талантливой молодёжи.

Всякий раз, когда принимается распоряжение о поддержке одаренной молодежи, преследуется цель ее мотивации. Создавая условия для дальнейшей успешной учебы и профессионального роста, от ребят можно ожидать новых свершений на благо родной Беларуси.