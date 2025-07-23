Сильные дожди создали неудобства для минчан – рассказываем, какие улицы затронула непогода

Сильные дожди создали неудобства для жителей Минска. Из-за подтопления на нескольких улицах столицы остановилось движение пассажирского транспорта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последствия непогоды затронули улицы Гурского, Сапеги, Глаголева, Казинца и Мирошниченко. Также остановка транспорта произошла на Партизанском проспекте в направлении площади Ванеева. Городские службы просят учитывать это при перемещении по городу.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

На оказание технической помощи населению при ликвидации последствий прохождения фронта подразделения МЧС привлекались один раз в Октябрьском районе для откачки воды из частного домовладения. Также было зафиксировано 6 случаев остановки движения общественного транспорта. Для ликвидации последствий прохождения фронта были задействованы 58 единиц техники и 78 человек. Из них работали МЧС и аварийные службы города. По оперативным данным, пострадавших нет. В случае возникновения происшествий звоните по номерам 101 или 112.

Сотрудники МЧС продолжают мониторинг ситуации. По данным синоптиков, сильный дождь продлится до середины дня, после чего ожидается улучшение погодных условий.