В Гомеле прозвенел последний звонок для лучших выпускников Беларуси

Для лучших выпускников страны прозвенел последний звонок. Местом встречи одаренных и талантливых стала молодежная столица Беларуси – Гомель. Итоговая школьная линейка прошла здесь 22 мая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе над Сожем собрались 1 700 ребят из всех регионов страны. Это лучшие из лучших – олимпиадники, спортсмены, члены молодежных Советов депутатов, певцы, танцоры, активисты. Программу для них организаторы праздника подготовили более чем масштабную. Ну а торжественные линейки для 160 тысяч выпускников по всей стране пройдут уже 24 мая. Параллельно с репетициями вальса ребята готовятся к сдаче выпускных испытаний.

Первый централизованный экзамен по предмету на выбор пройдет уже 26 мая. Чуть позже будут сдавать тест по русскому или белорусскому языку. Среди основных новшеств кампании – запрет использовать мобильные телефоны на территории всего пункта проведения ЦЭ и ЦТ. Акцент сделан на честной и справедливой оценке знаний.