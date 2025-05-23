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В Гомеле прозвенел последний звонок для лучших выпускников Беларуси

23 мая 2025 06:54
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Для лучших выпускников страны прозвенел последний звонок. Местом встречи одаренных и талантливых стала молодежная столица Беларуси – Гомель. Итоговая школьная линейка прошла здесь 22 мая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле прозвенел последний звонок для лучших выпускников Беларуси-2

В городе над Сожем собрались 1 700 ребят из всех регионов страны. Это лучшие из лучших – олимпиадники, спортсмены, члены молодежных Советов депутатов, певцы, танцоры, активисты. Программу для них организаторы праздника подготовили более чем масштабную. Ну а торжественные линейки для 160 тысяч выпускников по всей стране пройдут уже 24 мая. Параллельно с репетициями вальса ребята готовятся к сдаче выпускных испытаний. 

Первый централизованный экзамен по предмету на выбор пройдет уже 26 мая. Чуть позже будут сдавать тест по русскому или белорусскому языку. Среди основных новшеств кампании – запрет использовать мобильные телефоны на территории всего пункта проведения ЦЭ и ЦТ. Акцент сделан на честной и справедливой оценке знаний.

В Гомеле прозвенел последний звонок для лучших выпускников Беларуси-4

Анжела Кудоярова, консультант главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Беларуси:
Более 56 тысяч 11-классников зарегистрированы для прохождения централизованного экзамена в текущем учебном году. Организационные мероприятия Министерством образования и органами управления образования уже проведены. Подготовлены, утверждены организационные комиссии на пунктах проведения централизованного экзамена. Централизованный экзамен будет проходить на 144 пунктах проведения.

Известна и дата выпускного вечера: красивое прощание со школой назначено на 30 июня.

# Одаренная молодежь # Молодежь Беларуси

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