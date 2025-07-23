Жители Дакки требуют привлечь к ответственности военно-воздушные силы Бангладеш и выплатить компенсации семьям погибших в авиакатастрофе военного самолета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большая часть здания школы и колледжа сильно обгорела, окна выбиты, а по коридорам и классным комнатам разбросаны обугленные обломки. Правоохранители не пускают разгневанных жителей на территорию, поскольку возмущение людей продолжает расти.

Мухаммад Мустаким, учащийся колледжа:

Недопустимо, чтобы такой самолёт эксплуатировался в Бангладеш. Эксплуатируется опасный самолет, он проводит тренировку в центре населенного пункта, а затем самолет падает на школу во время тренировки. Когда мы сообщали СМИ о количестве раненых и погибших, появилась армия и снова остановила нас. Студентам, которые видели инцидент, не позволили покинуть свои общежития. Несчастные случаи могут произойти, но это не значит, что мы не получим достоверную информацию о жертвах. Почему так происходит?