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Жители Дакки требуют привлечь к ответственности военно-воздушные силы Бангладеш

23 июля 2025 07:02
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Жители Дакки требуют привлечь к ответственности военно-воздушные силы Бангладеш и выплатить компенсации семьям погибших в авиакатастрофе военного самолета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большая часть здания школы и колледжа сильно обгорела, окна выбиты, а по коридорам и классным комнатам разбросаны обугленные обломки. Правоохранители не пускают разгневанных жителей на территорию, поскольку возмущение людей продолжает расти.

Жители Дакки требуют привлечь к ответственности военно-воздушные силы Бангладеш-2

Мухаммад Мустаким, учащийся колледжа:
Недопустимо, чтобы такой самолёт эксплуатировался в Бангладеш. Эксплуатируется опасный самолет, он проводит тренировку в центре населенного пункта, а затем самолет падает на школу во время тренировки. Когда мы сообщали СМИ о количестве раненых и погибших, появилась армия и снова остановила нас. Студентам, которые видели инцидент, не позволили покинуть свои общежития. Несчастные случаи могут произойти, но это не значит, что мы не получим достоверную информацию о жертвах. Почему так происходит?

Жители Дакки требуют привлечь к ответственности военно-воздушные силы Бангладеш-4

Количество жертв падения самолета на здание школы в Бангладеш возросло до 31. В их числе пилот воздушного судна. Еще 170 человек получили ранения. Среди пострадавших в основном ученики в возрасте от 9 до 18 лет. Их доставили в больницу с ожогами и травмами, многие находятся в критическом состоянии. В стране объявлен национальный траур. Учебный самолет военно-воздушных сил Бангладеш рухнул на школу в Дакке накануне, после падения борт загорелся. Причину трагедии еще не установили, ведется расследование. По предварительной версии, крушение произошло из-за неисправности самолета. Власти страны назвали авиакатастрофу самой смертоносной за последние десятилетия.

# ЧП # Акции протеста

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