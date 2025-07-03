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Юные таланты! Как в Беларуси поддерживают одарённую молодёжь

03 июля 2025 12:36
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Юные таланты! Как в Беларуси поддерживают одарённую молодёжь-1

У меня сейчас на ближайшее время стоит задача погрузиться в станкостроение.

Вот так по-взрослому, серьезно размышляет третьекурсник Тимур Шлейко. Этот молодой человек – студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, а еще победитель республиканского конкурса «100 идей для Беларуси».

Юные таланты! Как в Беларуси поддерживают одарённую молодёжь-3

Виктор Стемпицкий, проректор по учебной работе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Тимур – это уникальный человек, который сам к нам пришел, он проявил себя очень сильно. Обучаясь в детском технопарке, пришел со своими идеями и с напором хотел, требовал от нас буквально, чтобы мы оказали ему всестороннюю поддержку, ну и мы постарались выстроить с ним работу как с человеком весьма талантливым, весьма мотивированным. Можно сказать, что вундеркинд.

А ведь свой путь в мир высоких технологий Тимур начал еще в школьные годы. Сначала с кружка по роботоэлектронике в Барановичах, затем – обучаясь в Национальном детском технопарке.

Юные таланты! Как в Беларуси поддерживают одарённую молодёжь-5

Тимур Шлейко, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Там нас водили по экскурсиям, показывали промышленных роботов старых, новых. И там была задача – сделать свой проект для идеи. Я подумал, что удобная реализация для промышленных роботов была бы довольно полезной. И с тех самых пор я развиваю этот проект.

И у него получается. Ведь в БГУИР создана эффективная система поддержки одаренной молодежи. Причем уже с первых курсов. А потому ребята демонстрируют высокие результаты на всевозможных конкурсах, олимпиадах и других интеллектуальных соревнованиях. Лучшие из лучших получают поощрения из специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренной молодежи.

Юные таланты! Как в Беларуси поддерживают одарённую молодёжь-7

Олег Руммо, доктор медицинских наук, профессор, председатель Совета специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренной молодежи:
Можно сказать, что это почти 50 тысяч молодых ребят и девчонок, которые имеют особые способности. Это не только школьники, это еще более 8 тысяч студентов. К ним еще надо добавить педагогов, к ним надо добавить коллективы, которые были поощрены специально. Которые получили все необходимое для того, чтобы приобретать нужное оборудование, чтобы реализовать те или иные свои научные проекты.

Юные таланты! Как в Беларуси поддерживают одарённую молодёжь-9

Девушка с потрясающим голосом Ангелина Ломако. Обладатель Гран-при 18-го международного детского конкурса «Славянский базар-2020». Она с детства влюблена в музыку и без нее не представляет своей жизни. Ангелина трижды пыталась поучаствовать в отборочном туре детского «Славянского базара». И только к 14 годам у нее не просто получилось пройти в финал международного детского конкурса, но и победить. А еще стать лауреатом специального фонда по поддержке талантливой молодежи. Ведь к тому моменту в ее творческой копилке было около 50 побед в серьезных конкурсах. Останавливаться на достигнутом не собирается. 

Подробности в видео.

# Одаренная молодежь # Олег Руммо # Молодежь Беларуси

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