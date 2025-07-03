Юные таланты! Как в Беларуси поддерживают одарённую молодёжь

У меня сейчас на ближайшее время стоит задача погрузиться в станкостроение. Вот так по-взрослому, серьезно размышляет третьекурсник Тимур Шлейко. Этот молодой человек – студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, а еще победитель республиканского конкурса «100 идей для Беларуси».

Виктор Стемпицкий, проректор по учебной работе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Тимур – это уникальный человек, который сам к нам пришел, он проявил себя очень сильно. Обучаясь в детском технопарке, пришел со своими идеями и с напором хотел, требовал от нас буквально, чтобы мы оказали ему всестороннюю поддержку, ну и мы постарались выстроить с ним работу как с человеком весьма талантливым, весьма мотивированным. Можно сказать, что вундеркинд. А ведь свой путь в мир высоких технологий Тимур начал еще в школьные годы. Сначала с кружка по роботоэлектронике в Барановичах, затем – обучаясь в Национальном детском технопарке.

Тимур Шлейко, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Там нас водили по экскурсиям, показывали промышленных роботов старых, новых. И там была задача – сделать свой проект для идеи. Я подумал, что удобная реализация для промышленных роботов была бы довольно полезной. И с тех самых пор я развиваю этот проект. И у него получается. Ведь в БГУИР создана эффективная система поддержки одаренной молодежи. Причем уже с первых курсов. А потому ребята демонстрируют высокие результаты на всевозможных конкурсах, олимпиадах и других интеллектуальных соревнованиях. Лучшие из лучших получают поощрения из специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренной молодежи.

Олег Руммо, доктор медицинских наук, профессор, председатель Совета специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренной молодежи:

Можно сказать, что это почти 50 тысяч молодых ребят и девчонок, которые имеют особые способности. Это не только школьники, это еще более 8 тысяч студентов. К ним еще надо добавить педагогов, к ним надо добавить коллективы, которые были поощрены специально. Которые получили все необходимое для того, чтобы приобретать нужное оборудование, чтобы реализовать те или иные свои научные проекты.