Беларусь с размахом отметила выпускной для студентов вузов – посмотрите, как красиво это было!

Заветные дипломы уже на руках, а впереди целая жизнь, полная профессиональных и личных побед. Лучших выпускников вузов и их преподавателей напутствовал лично глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Во Дворце Независимости прошла торжественная церемония, которая несомненно запомнится ее участникам и станет прологом в мир профессиональных достижений.

А вечером лучшие выпускники вузов собрались на большой праздник у Дворца Спорта. Организаторы постарались и подготовили яркое шоу, чтобы сделать этот важный момент по-настоящему особенным и запоминающимся. Давайте и мы присоединимся к празднику и посмотрим, как это было.