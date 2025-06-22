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Беларусь с размахом отметила выпускной для студентов вузов – посмотрите, как красиво это было!

22 июня 2025 18:03
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Заветные дипломы уже на руках, а впереди целая жизнь, полная профессиональных и личных побед. Лучших выпускников вузов и их преподавателей напутствовал лично глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Во Дворце Независимости прошла торжественная церемония, которая несомненно запомнится ее участникам и станет прологом в мир профессиональных достижений.

А вечером лучшие выпускники вузов собрались на большой праздник у Дворца Спорта. Организаторы постарались и подготовили яркое шоу, чтобы сделать этот важный момент по-настоящему особенным и запоминающимся. Давайте и мы присоединимся к празднику и посмотрим, как это было.

# Выпускной # Одаренная молодежь

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