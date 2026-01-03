Приезжают фотографироваться всей семьёй! Побывали в гостях у владельцев сказочных домов

По-настоящему волшебными новогодние праздники делают семейные традиции. Одна из таких – украшать дома. Но если внутреннее праздничное убранство доступно только для родственников и друзей, то внешний облик фасадов могут оценить десятки соседей и тысячи прохожих, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новогодний мейкап квартир в городских многоэтажках или домов в живописных пригородах и селах – для многих предмет гордости, а для кого-то и повод посоревноваться в фантазии, а она порой не знает границ. С теми, кто умеет создавать новогоднее настроение не только себе – познакомились наши корреспонденты.

Эти волшебные кадры сделаны не в Нью-Йорке, не в Дубае и даже не в парижском «Диснейленде». В праздничные дни так сияет родительский дом Ирины и Александра – настоящая семейная резиденция «Рябушко» в деревне Масейки Витебской области. Когда-то все началось с небольшой украшенной елочки во дворе. Сейчас разноцветными огнями искрится каждый сантиметр. Александр Рябушко, житель Витебска:

Идея принадлежит жене. Это ее отдушина, она любит все это. И не то, что для себя, а чтобы люди порадовались.