Приезжают фотографироваться всей семьёй! Побывали в гостях у владельцев сказочных домов
По-настоящему волшебными новогодние праздники делают семейные традиции. Одна из таких – украшать дома. Но если внутреннее праздничное убранство доступно только для родственников и друзей, то внешний облик фасадов могут оценить десятки соседей и тысячи прохожих, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новогодний мейкап квартир в городских многоэтажках или домов в живописных пригородах и селах – для многих предмет гордости, а для кого-то и повод посоревноваться в фантазии, а она порой не знает границ.
С теми, кто умеет создавать новогоднее настроение не только себе – познакомились наши корреспонденты.
Эти волшебные кадры сделаны не в Нью-Йорке, не в Дубае и даже не в парижском «Диснейленде». В праздничные дни так сияет родительский дом Ирины и Александра – настоящая семейная резиденция «Рябушко» в деревне Масейки Витебской области. Когда-то все началось с небольшой украшенной елочки во дворе. Сейчас разноцветными огнями искрится каждый сантиметр.
Александр Рябушко, житель Витебска:
Идея принадлежит жене. Это ее отдушина, она любит все это. И не то, что для себя, а чтобы люди порадовались.
Ирина заботливо поправляет прическу Бабе Яге и вспоминает свое детство. Умение наполнять все вокруг светом унаследовала от отца. Каждый декабрь он перевоплощался в Деда Мороза и на санях колесил по деревням, оставляя за собой волшебный след. Теперь сама практически в роли Снегурочки.
Ирина Рябушко, жительница Витебска:
Действительно, поднять праздничное настроение себе и всем окружающим. Рядом у нас тут дорога, проезжает много машин, люди заезжают, фотографируют. Многие приезжают даже с семьями.
Как украсили свои территории другие владельцы сказочных домов – смотрите в видео.