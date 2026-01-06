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Заглянули прямо в окно! Деды Морозы-альпинисты поздравили с Новым годом пациентов РНПЦ детской хирургии

06 января 2026 14:36
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. 

Вот и наступил новый 2026 год! Как проводит эти праздничные дни Деды Морозы? Нам удалось выйти на след волшебников и даже пообщаться с чародеями лично.

Заглянули прямо в окно! Деды Морозы-альпинисты поздравили с Новым годом пациентов РНПЦ детской хирургии-2

Ежегодно команда единомышленников – промышленных альпинистов – превращает жизнь детей в настоящую сказку. Белорусские Деды Морозы не боятся высоты и морозов, главное – подарить улыбки и счастье малышам! 

Заглянули прямо в окно! Деды Морозы-альпинисты поздравили с Новым годом пациентов РНПЦ детской хирургии-4

Снегурочка:
Сегодня мы находимся на крыше детского хирургического центра. Мы каждый год традиционно поздравляем деток, мы заходим к ним в окошко и дарим подарки. Очень хочется, чтобы в мире было больше добра, даже маленькое какое-то действие, которое поможет деткам улыбнуться. В наступившем новом году я желаю всем большого волшебства.

Их маршрут лежит через окна, а в мешках – настоящие подарки, собранные с любовью и заботой. 

Заглянули прямо в окно! Деды Морозы-альпинисты поздравили с Новым годом пациентов РНПЦ детской хирургии-6

Радует, что есть такие люди, которые поздравляют деток, которые очень нуждаются в этом. 

А дети в ответ на поздравления дарят сказочным гостям свои стихи и песни.

Подробности в видео.

# Новый год # Вероника Макаревич # Дети

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