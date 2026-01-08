Вручение премий «За духовное возрождение»! Кого наградил Лукашенко и с чем обратился к белорусам?

Нам есть чем гордиться, что беречь и защищать – об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря уникальному историческому пути белорусы состоялись как самодостаточная нация, а сама традиция награждения стала неотъемлемой частью нашего наследия, со взглядом в будущее, чтобы было что передать следующим поколениям. В этом году высокой награды удостоены четыре коллектива и инспектор милиции. Вот уж в буквальном смысле – на страже белорусских ценностей. Также 8 января состоялось вручение специальных премий Президента Беларуси десяти деятелям культуры и искусства и награды «Белорусский спортивный Олимп» трем лауреатам. Как отметил Александр Лукашенко, культура важна, но она должна идти рука об руку с духовностью. В нашей стране это есть. Есть идентичность. Подробности в материале Евгения Пустового.

В Беларуси Рождество Христово. По всей стране звучат уникальные рождественские и колядные песни и поздравления. Рождественские праздники несут в себе духовную радость обновления и земной надежды на помощь неба. Солнце поворачивается на лето. Но именно своим честным трудом белорусы достигали результата. Этому учит христианство, этим паттерном пронизано наше культурное наследие. На страже безопасности общественной и своей культурной стоит гомельский милиционер Виктор Шипков. Форму меняет на вышиванку и вперед – поздравлять белорусов. Надо гореть, не сгорая. Служба нелегкая, тем более южное приграничье, и еще силы на возрождение архаичных обрядов родного края есть. Жена всегда рядом: и милицейский китель погладит, и национальный костюм подошьет. В уважении к трудолюбию и своему семья воспитывает шестерых детей. Готовится к встрече седьмого. Беременная жена и в столицу приехала поддержать супруга.

Позитивно отражается и на нашей семье, и на наших отношениях, как с супругом, так и с детьми. Поэтому я бы сказала, что это не какая-то тяжелая ноша для нас. Это здоровская энергия от этого всего исходит всегда. Поэтому я очень восхищаюсь своим мужем. Он стал единственным в Беларуси мастером, который владеет уникальной техникой спрэнг – плетением – изготавливает пояса без ткацкого станка. А в 2019 году его стараниями возрожден послепасхальный обряд «Вождение Сулы» – внесен в список нематериальной историко-культурной ценности Беларуси. Случайных людей Беларуси на сцене Дворца Республики сегодня точно нет. У сегодняшней традиционной церемонии белорусской государственности самые высокие смыслы. К белорусам Президент уже традиционно для сегодняшнего торжества обратился на беларускай мове.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Традыцыі – аснова нашай дзяржаўнасці. У іх наша сіла і наша будучыня, якая немагчыма без вопыту і сувязі пакаленняў. На гэтым будуецца дзяржаўнасць. І суверэнную Беларусь, вельмі маладую па мерках гісторыі дзяржаву, мы будавалі на аснове шматвекавой культурнай памяці, якая насычана высокай духоўнасцю і інтэлектам нашых продкаў. Дзякуючы такой багатай і па-свойму ўнікальнай спадчыне беларусы ўвайшлі ў сусветную гісторыю самадастатковай нацыяй. Некалькі фактаў. Больш за тысячу гадоў таму, амаль адразу пасля Хрышчэння Русі, на нашай зямлі былі заснаваны адны з першых усходнеславянскіх цэнтраў дзяржаўнасцi, асветы і культуры – Полацкая і Тураўская епархіі. Тут дзякуючы нашым дойлідам зарадзіліся эксклюзіўныя архітэктурныя традыцыі і формы мастацтва. У 2026 годзе мы будзем адзначаць сакральную для нас дату. Роўна 865 гадоў таму майстар Лазар Богша стварыў унікальную святыню – Крыж Еўфрасінні Полацкай. Толькі ўдумайцеся, 865 гадоў! Больш за пяць стагоддзяў таму ўраджэнец Полацкай зямлі Францыск Скарына выдаў «Псалтыр» – першую кнігу на ўсходнеславянскай мове. Вядома, што друкаваная кірыліца, распрацаваная беларусам Іллей Капіевічам, пакладзена ў аснову грамадзянскага шрыфта, уведзенага ў 1706 годзе ў Расіі. Тэрмін «беларускае барока» вядомы ва ўсім свеце. Гэта ўнікальная з’ява ў сусветным мастацтве канца ХVIІ стагоддзя, якая распаўсюдзілася на ўсходнеславянскіх землях дзякуючы таленту нашых майстроў. В стиле белорусского барокко, о котором сказал глава государства, и исторические костелы, и главная святыня православной Беларуси – Свято-Духов кафедральный собор в Минске. Вот такая она, архитектура белорусского мира. Христианская нить «знитавала» все периоды исторического развития нашей государственности, нашей культуры, национального характера и самосознания. «Во благо страны, не ради славы!» Лукашенко о замысле премии «За духовное возрождение».

Ради Родины и людей. Не Тебе Господи, но имени Твоему – лозунг Владыки Филарета. Именно он, апостол Беларуси, и первый Президент нашей страны стояли у истоков такого тонкого и сакрального решения – учреждения духовной премии. В то время разрухи и рыночного материализма это было важно, а сейчас в эпоху потребительства не менее значимо. Про сложный пусть становления рассказали наши коллеги. Коллектив Белтелерадиокомпании во главе с руководителем удостоен духовной премии по итогам года. Один из крупнейших медиахолдингов Европы создал телелетопись «Время выбрало нас» суверенного пути Беларуси. Кстати, о том же – «Крокi Незалежнасцi» – сделали свой проект на СТВ.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании, лауреат премии Президента «За духовное возрождение»:

Это удивительная история. Потому что за несколько десятилетий, это миг по историческим меркам, нам удалось построить по-настоящему сильное и независимое государство. Нам удалось отойти от той самой пропасти и создать индустриальную, промышленную, высокоразвитую аграрную страну с достойным образованием, с достойной медициной, с достойной наукой, с самобытной культурой. Тема культурного суверенитета касается и тех песен, которые мы поем, и фильмов, которые смотрим. Вопрос духовного развития и даже диалектики материализма. Это инструмент борьбы за наши сердца и умы.

Алексей Авдонин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Мы прекрасно понимаем, что сейчас те силы, которые действуют против суверенных государств, как раз применяют специальные технологии, которые ориентированы на разрушение вот этих высших форм общественного сознания. Без них нации не могут существовать и не могут развиваться. И в диктатуру глобализации важно сохранить вот эти обряды, песни, архитектурное и музыкальное наследие. И даже память о скорби и победах. А значит, себя. А в итоге страну и наш белорусский космос. Тогда и космос в АПК и промышленности тоже будет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Идея сегодняшнего праздника очень важна. Мы создали традицию, которая стала культурным достижением уже нашего поколения. Ее обязательно сохранят наши дети. Абсолютно в этом убежден. Потому что есть вы, лауреаты. Творческие и очень светлые. Есть ваш пример, который вдохновляет. Огромное вас за это спасибо! Важные слова-ориентиры как, и Президент, владыка Вениамин озвучил на двух государственных языках.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Дазвольце, па-першае, павіншаваць вас са святам нараджэння Хрыстова. Этот праздник – воплощение божественной любви. Праздник, который возвестил радость всему человечеству. По слову святых, радости не может быть без любви. Где любовь, там и радость. На высокой сцене искусства – Большой. Репертуар колоссален. Специальная премия от Президента за «Патетический дневник памяти». О памяти про Великую Победу концерт-реквием «Каждый третий». Овациями встретила наша страна, соседняя Россия (премьера состоялась в мае на Поклонной горе) и сегодняшний зал. Олимп «За духовной возрождение» взят.