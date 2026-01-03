Символ энергии, свободы и трудолюбия! Что принесёт год Огненной Лошади и как удержаться в седле

Наступивший 2026 год по восточному календарю пройдет под знаком Огненной Лошади. Символа, с которым ассоциируются энергия, свобода, трудолюбие и воля к победе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чего же ждать в новом году от Огненной Лошади и как удержаться в седле? Разбиралась Элла Маркевич.

Буцефал – гордость отечественных селекционеров. Это один из представителей национальной породы лошадей нашей страны – белорусской упряжной. В племенных хозяйствах Беларуси таких около 500. Ученые бережно расширяют популяцию. Кажется, в их спокойном и мощном облике читаются черты белорусского характера.

Евгений Никель, хозяин конного клуба:

Как мне кажется, белорусская упряжная, она чем-то похожа на белорусский народ. Такие же спокойные, неагрессивные. Он кушает, и другой бы коник там оттолкнул меня. А этот: кушаю – кушаю, гладишь – гладишь. Даже по восстановлению, когда мы ездим в поля на два-два с половиной часа. Другие там могут из своей резвости скакать, он будет весь такой вспотевший, а белорусик спокойненько бежит, спокойно восстанавливается. Хорошая порода.

В белорусской культуре лошадь – животное сакральное. Участник ключевых обрядов. Считалось, чем больше колокольчиков на свадебной упряжке, тем надежнее защищена молодая пара от дурного глаза. А чтобы дом был полной чашей, его крышу венчал конек. Наши предки считали, что лошадь – это символ храбрости, верности, плодородия и богатства. Не зря над входом в дом вешали подкову – на счастье.

Оксана Котович, этнокультуролог:

Белорусы подкову вешали именно вот таким вот образом. Есть одна замечательная легенда про то, что Чертик захотел поселиться в кузне. А Кузнец совершенно не хотел такого соседства. Чертику-то было удобно и туда, в преисподнюю, сходить, ну и к людям выйти. И он сказал: Чертик, если ты ко мне поселишься, я обязательно подкую твои копытца. Когда ты пойдешь к людям, ты будешь стучать и тебя все услышат. С тех пор бежит любая нечистая сила от дома, где вот таким вот образом висит подкова. Это радуга, дуга бога Ра, бога Солнца. И вот под такой дугой счастья и жили наши белорусы. В астрологии лошадь – это символ движения, свободы, благородства и неудержимой силы. В восточном гороскопе одно из самых динамичных животных. Эксперты утверждают, что в отличие от прошлых лет 2026 год будет более ровным и спокойным. Ключ к успеху – в правильном подходе.