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Вместо игристого – компот. Как встречают Новый год на заставе, где служил Лукашенко

04 января 2026 19:10
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Вместо игристого – компот. Как встречают Новый год на заставе, где служил Лукашенко-1

Здесь в пору снимать сказку «Морозко». Зимние пейзажи завораживают. Из дымоходов валит густой дым, и эту звенящую морозную тишь лишь изредка прорезает лай собак. Живописное местечко – пограничная застава «Казимирово». Уютная, но пребывающая в полной боевой. Именно туда направилась съемочная группа программы «Суровый взгляд» на СТВ.

Застава, на которой служил Александр Лукашенко. Что изменилось с 1975 года и как сохраняют память об этом моменте?

Вместо игристого – компот. Как встречают Новый год на заставе, где служил Лукашенко-3

– Службу нести можете? 
– Так точно. 
– Приказываю заступить на охрану государственной границы Республики Беларусь. Вид пограничного ряда «дозор».

Вместо игристого – компот. Как встречают Новый год на заставе, где служил Лукашенко-5

Пока вся страна суетится в предновогоднем ритме закупок, решает, в каком же образе встретить наступающий год Огненной Лошади, здесь уже все решено. Меню праздничное, наряд пограничный, форма зеленая. А желание одно – обеспечить мир. И именно поэтому, невзирая на покрасневшие цифры календаря, дежурная группа в привычном дозоре.

Вместо игристого – компот. Как встречают Новый год на заставе, где служил Лукашенко-7

По ту сторону нашего рубежа – Польша, соседи беспокойные. Нам ли не знать. Только в 2025-м они то полностью закрывали границу, устраивая тотальный транспортно-логистический коллапс, то в страхе белорусско-российских учений «Запад» нагоняли в свое приграничье 40-тысячную рать для усиления, то вливали десятки миллиардов злотых на бетонирование заборов и развешивание датчиков. 

Ситуация пограничная, потому должна быть полностью контролируемой нами. Вот и сейчас на финальном дежурстве уходящего года солдаты-пограничники идут по маршруту. 

Вместо игристого – компот. Как встречают Новый год на заставе, где служил Лукашенко-9

В теплых бушлатах и ватниках пробираются вдоль заснеженной контрольно-следовой полосы. Служба здесь особая. Ведь срочники, а по сути, это 18-летние парни, выходят в наряд с боевым оружием, лично отвечают за вверенный участок границы и в случае чего самостоятельно принимают решение. 

В «Казимирово» на службе и псы, бельгийские и немецкие овчарки. Каждый день четвероногие выходят на границу, ведь они обладают навыками следовой работы, а чужака чуют за 5 километров.

Вместо игристого – компот. Как встречают Новый год на заставе, где служил Лукашенко-11

Новый год – семейный праздник, а застава, считай, одна большая семья. В этом небольшом доме расположены и спальный корпус, и дежурная часть, и столовая.

Подробности в видео.

# Новый год # Александр Лукашенко # Государственная граница Беларуси

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