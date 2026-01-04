Вместо игристого – компот. Как встречают Новый год на заставе, где служил Лукашенко

Здесь в пору снимать сказку «Морозко». Зимние пейзажи завораживают. Из дымоходов валит густой дым, и эту звенящую морозную тишь лишь изредка прорезает лай собак. Живописное местечко – пограничная застава «Казимирово». Уютная, но пребывающая в полной боевой. Именно туда направилась съемочная группа программы «Суровый взгляд» на СТВ. Застава, на которой служил Александр Лукашенко. Что изменилось с 1975 года и как сохраняют память об этом моменте?

– Службу нести можете?

– Так точно.

– Приказываю заступить на охрану государственной границы Республики Беларусь. Вид пограничного ряда «дозор».

Пока вся страна суетится в предновогоднем ритме закупок, решает, в каком же образе встретить наступающий год Огненной Лошади, здесь уже все решено. Меню праздничное, наряд пограничный, форма зеленая. А желание одно – обеспечить мир. И именно поэтому, невзирая на покрасневшие цифры календаря, дежурная группа в привычном дозоре.

По ту сторону нашего рубежа – Польша, соседи беспокойные. Нам ли не знать. Только в 2025-м они то полностью закрывали границу, устраивая тотальный транспортно-логистический коллапс, то в страхе белорусско-российских учений «Запад» нагоняли в свое приграничье 40-тысячную рать для усиления, то вливали десятки миллиардов злотых на бетонирование заборов и развешивание датчиков. Ситуация пограничная, потому должна быть полностью контролируемой нами. Вот и сейчас на финальном дежурстве уходящего года солдаты-пограничники идут по маршруту.

В теплых бушлатах и ватниках пробираются вдоль заснеженной контрольно-следовой полосы. Служба здесь особая. Ведь срочники, а по сути, это 18-летние парни, выходят в наряд с боевым оружием, лично отвечают за вверенный участок границы и в случае чего самостоятельно принимают решение. В «Казимирово» на службе и псы, бельгийские и немецкие овчарки. Каждый день четвероногие выходят на границу, ведь они обладают навыками следовой работы, а чужака чуют за 5 километров.