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Дети ждали Лукашенко! Как прошла Главная ёлка страны и что подарил Президент

04 января 2026 17:15
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Чтобы порадовать маленьких белорусов, каждый год во Дворце Республики проходит большое новогоднее представление, которое еще называют Президентской елкой. Поздравить ребят традиционно приезжает глава государства. Это традиция и продолжение акции «Наши дети», которая проходит в Беларуси уже 30 лет. В этом году поздравления и подарки получат больше миллиона ребят, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дети ждали Лукашенко! Как прошла Главная ёлка страны и что подарил Президент-2

Без лишних слов, Новый год – это чудо, в которое хочет верить каждый взрослый, но порой забывает, как это вообще – верить. А чтобы вспомнить, надо всего лишь заглянуть в глаза детей, наших детей.

Дети ждали Лукашенко! Как прошла Главная ёлка страны и что подарил Президент-4

Это семейный праздник, такой веселый. 

Дети ждали Лукашенко! Как прошла Главная ёлка страны и что подарил Президент-6

Можно не спать всю ночь. 

Дети ждали Лукашенко! Как прошла Главная ёлка страны и что подарил Президент-8

Это мой самый лучший день в этом году. 

Дети ждали Лукашенко! Как прошла Главная ёлка страны и что подарил Президент-10

Это время волшебства, потому что в это время происходят чудеса. 

Дети ждали Лукашенко! Как прошла Главная ёлка страны и что подарил Президент-12

Новый год – это веселье, подарки.

Дети ждали Лукашенко! Как прошла Главная ёлка страны и что подарил Президент-14

Это впечатление. 

Надо радоваться.

Дети ждали Лукашенко! Как прошла Главная ёлка страны и что подарил Президент-16

Стены Дворца Независимости помнят много глобально важных встреч, непростых переговоров, по-настоящему дружеских рукопожатий. Не раз они становились свидетелями ключевых договоренностей. Но на несколько зимних дней жемчужина белорусской государственности ежегодно становится резиденцией чудес.

Дети ждали Лукашенко! Как прошла Главная ёлка страны и что подарил Президент-18

Очень рад я, но больше всего хочу, чтобы Лукашенко пришел.

Дети ждали Лукашенко! Как прошла Главная ёлка страны и что подарил Президент-20

Радоваться и поздравлять тех, кому в чем-то не повезло. Подставлять плечо и заботиться, согревать снежной зимой и, не боясь кариеса, угощать конфетами. Уже несколько десятилетий продолжается миссия благотворительной акции «Наши дети». Впрочем, она давно перестала быть просто акцией и стала искренним порывом, традицией.

Лукашенко: Беларусь всегда сильна традициями, одна из них – новогодние поздравления детей. Подробности.

Дети ждали Лукашенко! Как прошла Главная ёлка страны и что подарил Президент-22

Поздравлял на главной елке не только Президент, но и Президента. За коротким моментом передачи цветов главе государства целая история.

Дети ждали Лукашенко! Как прошла Главная ёлка страны и что подарил Президент-24

Ирина Булушева:
Целая команда работала над тем, чтобы Рома попал на поздравление Президента. Вначале нас выдвинула наша Наталья Леонидовна, первая учительница Ромы. Потом наш музыкальный руководитель оркестра, в котором Рома играет. Она нам ночью высылала копии дипломов побед наших. Они и гран-при брали оркестром. 

Очень благодарны нашим учителям крепкого здоровья и счастливого Нового года.

Дети ждали Лукашенко! Как прошла Главная ёлка страны и что подарил Президент-26

Было немножко страшно, когда дарил цветы. В первый раз на большой такой сцене. Много людей было.

Дети ждали Лукашенко! Как прошла Главная ёлка страны и что подарил Президент-28

На главную елку пригласили больше двух тысяч ребят со всей страны. Лицеисты, гимназисты, олимпиадники, учащиеся кадетских училищ, победители соревнований и конкурсов. Гордость Беларуси уже в юном возрасте. Кого-то привезли родители, кого-то – воспитатели детских домов.

Новогоднее чудо для маленьких белорусов! Телеканал СТВ поддержал проект «Наши дети»

Подробнее в видео.

# Дети # Благотворительность # Новый год

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