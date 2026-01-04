Дети ждали Лукашенко! Как прошла Главная ёлка страны и что подарил Президент

Чтобы порадовать маленьких белорусов, каждый год во Дворце Республики проходит большое новогоднее представление, которое еще называют Президентской елкой. Поздравить ребят традиционно приезжает глава государства. Это традиция и продолжение акции «Наши дети», которая проходит в Беларуси уже 30 лет. В этом году поздравления и подарки получат больше миллиона ребят, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Без лишних слов, Новый год – это чудо, в которое хочет верить каждый взрослый, но порой забывает, как это вообще – верить. А чтобы вспомнить, надо всего лишь заглянуть в глаза детей, наших детей.

Это семейный праздник, такой веселый.

Можно не спать всю ночь.

Это мой самый лучший день в этом году.

Это время волшебства, потому что в это время происходят чудеса.

Новый год – это веселье, подарки.

Это впечатление. Надо радоваться.

Стены Дворца Независимости помнят много глобально важных встреч, непростых переговоров, по-настоящему дружеских рукопожатий. Не раз они становились свидетелями ключевых договоренностей. Но на несколько зимних дней жемчужина белорусской государственности ежегодно становится резиденцией чудес.

Очень рад я, но больше всего хочу, чтобы Лукашенко пришел.

Радоваться и поздравлять тех, кому в чем-то не повезло. Подставлять плечо и заботиться, согревать снежной зимой и, не боясь кариеса, угощать конфетами. Уже несколько десятилетий продолжается миссия благотворительной акции «Наши дети». Впрочем, она давно перестала быть просто акцией и стала искренним порывом, традицией. Лукашенко: Беларусь всегда сильна традициями, одна из них – новогодние поздравления детей. Подробности.

Поздравлял на главной елке не только Президент, но и Президента. За коротким моментом передачи цветов главе государства целая история.

Ирина Булушева:

Целая команда работала над тем, чтобы Рома попал на поздравление Президента. Вначале нас выдвинула наша Наталья Леонидовна, первая учительница Ромы. Потом наш музыкальный руководитель оркестра, в котором Рома играет. Она нам ночью высылала копии дипломов побед наших. Они и гран-при брали оркестром. Очень благодарны нашим учителям крепкого здоровья и счастливого Нового года.

Было немножко страшно, когда дарил цветы. В первый раз на большой такой сцене. Много людей было.