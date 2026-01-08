Введён план «Погода»! Опасный циклон накрыл Беларусь

Новость с пометкой «погодная тревога». Циклон, который стал главным ньюсмейкером в социальных сетях и СМИ, все же перешел от прогнозов к делу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юг и юго-восток страны уже накрыл арктический фронт. Там сейчас сильные снегопады, метели и штормовой ветер – видимость на дорогах резко ухудшается, а обстановка на трассах становится критической. «Улли» подобрался и к Минску, пробки в городе достигают 9 баллов. В столице в связи с осложнением погодных условий введен план «Погода».

Ситуация на дорогах меняется на глазах. На завтра синоптики объявили красный уровень опасности, сигнализирующий о по-настоящему экстремальной погоде. Такие предупреждения звучат крайне редко... но метко. Это не для того, чтобы напугать. Здесь только одно правило: предупрежден – значит вооружен.

Спецслужбы перешли на усиленный режим работы, снегоуборочная техника расчищает улицы, а водителям настоятельно рекомендуют по возможности не выезжать на личном транспорте.