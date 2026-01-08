Введён план «Погода»! Опасный циклон накрыл Беларусь
Новость с пометкой «погодная тревога». Циклон, который стал главным ньюсмейкером в социальных сетях и СМИ, все же перешел от прогнозов к делу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юг и юго-восток страны уже накрыл арктический фронт. Там сейчас сильные снегопады, метели и штормовой ветер – видимость на дорогах резко ухудшается, а обстановка на трассах становится критической. «Улли» подобрался и к Минску, пробки в городе достигают 9 баллов. В столице в связи с осложнением погодных условий введен план «Погода».
Ситуация на дорогах меняется на глазах. На завтра синоптики объявили красный уровень опасности, сигнализирующий о по-настоящему экстремальной погоде. Такие предупреждения звучат крайне редко... но метко. Это не для того, чтобы напугать. Здесь только одно правило: предупрежден – значит вооружен.
Спецслужбы перешли на усиленный режим работы, снегоуборочная техника расчищает улицы, а водителям настоятельно рекомендуют по возможности не выезжать на личном транспорте.
Активный циклон «Улли» принесет и морозы. С чем сравнивают нынешний снежный коллапс? И какова ситуация в регионах? Диана Головач собрала всю оперативную информацию.
Диана Головач, корреспондент:
Беларусь во власти мощного южного циклона «Улли». Метеорологи уже сравнивают его с печально известным «Хавьером». Поэтому все экстренные службы страны переведены в режим повышенной готовности. Их задача не просто реагировать на происшествия, но и предупредить их.
Вот так в эти минуты выглядит Могилев. Город одним из первых встретил циклон. Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в городе создан ситуационный штаб. Нон-стоп работают коммунальные службы и спецтехника, на дорогах региона введен план «Погода». На данный момент коммунальщики максимально оперативно расчистили пешеходные зоны и подъезды к социально значимым объектам города.
Несколько часов не прекращаются осадки в Брестской области. Днем, еще до наступления «Улли» в областном центре провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главная тема – готовность всех служб к работе в условиях сложной погоды.
Вадим Ольшевский, заместитель председателя Брестского облисполкома:
На сегодня задействована вся техника, которая имеется в этих регионах. Естественно, у нас есть резервы, и этими резервами мы готовы обеспечить устранение возможных последствий непогоды. Есть в наличии электрогенераторы, есть в наличии запасы песчано-соляной смеси. То есть штатно область подготовлена к прохождению циклона и возможности погодных неприятностей. Сильные опасения он не вызывает. Мы такие вещи уже проходили и отрабатывали не раз. Взаимодействие всех служб, в том числе энергетиков, по отключению объектов жизнеобеспечения населения, сегодня все вопросы сняты.
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