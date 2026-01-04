Во Дворце Независимости прошёл новогодний праздник в рамках благотворительного марафона «Наши дети»

Сегодня, 4 декабря, праздник для тех, кто особо нуждается в заботе, прошел во Дворце Независимости. В сказку окунулись около 250 юных жителей Гродненской, Гомельской, Брестской областей и Минска. Не обошлось без подарков. Благотворительному марафону «Наши дети» уже три десятилетия. И проводят его по инициативе главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О празднике, который согревает детские сердца – в репортаже Эллы Маркевич.

Элла Маркевич, корреспондент:

Обычно строгий и официальный Дворец Независимости едва можно узнать. Зал, где проходят значимые для государства торжественные мероприятия, предстал в сказочном обличии: яркая красавица-елка, в центре – праздничная 3D сцена, волшебные декорации и самые топовые новогодние персонажи. Но главное украшение – это, конечно же, детские улыбки. А их сегодня здесь действительно много.

Гости Дворца Независимости – ребята из детских домов семейного типа, социально-педагогических центров и многодетных семей. Порядка 250 мальчишек и девчонок из Гродненской, Гомельской, Брестской областей и Минска получили приглашение на этот удивительный праздник, чтобы окунуться в неповторимую атмосферу волшебства. Такие новогодние встречи во Дворце Независимости стали доброй традицией, заложил которую глава государства.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:

Наша главная забота – чтобы каждому ребенку было уделено внимание и забота, чтобы каждый ребенок окунулся в сказку, чтобы каждый ребенок запомнил этот новый 2026 год чем-то особенным. И сегодня такая возможность есть у тех ребят, которые приехали во Дворец Независимости.

Организаторы подготовили целый калейдоскоп интерактивов: можно было получить праздничное предсказание, запечатлеть яркий момент в селфи-зеркале и даже заглянуть в виртуальную реальность с помощью VR-очков. Здесь все, чтобы провести этот праздничный день весело, задорно, а еще с пользой. В зале торжественных церемоний развернулся сказочный город мастеров. На тематических «островках» дети мастерили елочные игрушки, новогодние свечи из вощины, карнавальные маски, магнитные сувениры и праздничные открытки. Увлеченные процессом, маленькие белорусы не замечали даже телекамер.

Я делаю открытку. Новый год – это время волшебства, потому что в это время происходят чудеса.

Здесь весело, очень ярко, здесь много можно сделать.

Я очень рада попасть сюда, потому что здесь есть очень веселая сказка, очень круто, много мастер-классов всяких для детей разных.