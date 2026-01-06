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Новогодний мюзикл в Могилёве собрал около 500 детей со всей области

06 января 2026 07:35
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В Могилеве приземлился настоящий «Летучий корабль чудес», чтобы подарить радость особенным пассажирам. Полтысячи ребят из семейных детских домов и коррекционно‑развивающих центров стали гостями новогоднего мюзикла в областном Центре творчества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогодний мюзикл в Могилёве собрал около 500 детей со всей области-2

Такие встречи уже 14 лет подряд организует Белорусский детский фонд, превращая их в добрую традицию. Любимая сказка в новом прочтении, современные хиты в праздничной аранжировке, хороводы, игры и встречи со сказочными героями – все это создало атмосферу настоящего чуда. Каждый ребенок получил свой сладкий «билет» в Новый год.

Новогодний мюзикл в Могилёве собрал около 500 детей со всей области-4

– У нас большая семья, здесь очень классно, круто, мне здесь нравится. Здесь и танцы, и хороводы, персонажи разные. 
– Мы с семьей каждый раз сюда приезжаем на Новый год. И мы получаем здесь подарки, здесь очень интересно.

Новогодний мюзикл в Могилёве собрал около 500 детей со всей области-6

Радостно, красиво, каждый год разные сказки. Это время волшебства и исполнения желаний.

В рамках проекта «Согреем детские сердца» волонтеры уже посетили малышей в больницах, заглянули даже в реанимацию. Впереди еще десятки подобных встреч, которые подарят детям тепло и радость.

# Дети # Новый год # Праздники

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