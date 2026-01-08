«Вариант Венесуэлы в Беларуси нереален!» Лукашенко жёстко о событиях в мире

Традиции как основа государственности. Сохранение наследия предков. А также развитие белорусской культуры – со взглядом в будущее, чтобы было что передать следующим поколениям. Уже традиционную премию «За духовное возрождение» вручил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее удостоены четыре коллектива и инспектор милиции. Вот уж в буквальном смысле – на страже белорусских ценностей. Также 8 января состоялось вручение специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Награды удостоены 10 лауреатов. Еще одна спецпремия главы государства – «Белорусский спортивный Олимп» – присуждена трем лауреатам Разговор о единстве Президент Беларуси продолжил уже после торжественной части мероприятия. Время обязывает. Оно, как подчеркнул Александр Лукашенко, сложное и запутанное.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Обычно в такой ситуации, как тут журналисты обозвали меня, я провожу некоторую политинформацию, учитывая, что в таком составе мы один раз в год встречаемся, и наша элита, наше общество, настоящая элита, должна знать, что происходит в мире. Но сегодня я долго-долго размышлял, не только сегодня, но и накануне, и подумал, что не буду этого делать. Знаете почему? Опять же, Иван Михайлович тут коснулся двумя словами ситуации, которая происходит в мире. Еще раз вам хочу сказать, ситуация абсолютно запутанная и непонятная. Как-то раньше я вам говорил о том, что никто не знает, что будет завтра. Мы свои планы наметили, как в народе говорят, кровь из носа, но мы должны их реализовать, если хотим жить в суверенном, независимом государстве. Но не все от нас зависит. Все, что происходит вокруг, вы видите, это можно назвать только одним словом – бешенство. Но вы помните, мы с вами это бешенство уже пережили. Тогда, когда все кричали о пандемии, о том, что все умрем, завтра похоронят и так далее. Но мы прошли этот этап с проблемами определенными, но ума у нас хватило. Единственному народу в мире. Таких больше не было. Мы выстояли. Тогда было сложно, но все зависело от нас. Будем вместе, будем доверять друг другу, будем выполнять каждый на своем месте то, что должны сделать. Значит, будет все нормально. Сегодня ситуация сложнее. Абсолютно, что происходит вокруг нас, не зависит от нас. Бешенство и еще раз бешенство. Не хотел затрагивать этот вопрос по Венесуэле. Но затрону потому что это дружественный нам народ. В свое время подставивший нам плечо, если кто-то забыл, я нет. И в какой-то степени не спас нашу страну, но сильно поддержал во времена Чавеса, когда они работали вместе с Николасом Мадуро. Я часто бывал там, знал одного и второго, как я сказал, этого с детства. Если вы, американцы, хотите второй Вьетнам – вы его получите – Лукашенко о ситуации в Венесуэле. Читайте здесь.