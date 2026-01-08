«Вариант Венесуэлы в Беларуси нереален!» Лукашенко жёстко о событиях в мире

Традиции как основа государственности. Сохранение наследия предков. А также развитие белорусской культуры – со взглядом в будущее, чтобы было что передать следующим поколениям. Уже традиционную премию «За духовное возрождение» вручил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее удостоены четыре коллектива и инспектор милиции. Вот уж в буквальном смысле – на страже белорусских ценностей.
Также 8 января состоялось вручение специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Награды удостоены 10 лауреатов. Еще одна спецпремия главы государства – «Белорусский спортивный Олимп» – присуждена трем лауреатам
Разговор о единстве Президент Беларуси продолжил уже после торжественной части мероприятия. Время обязывает. Оно, как подчеркнул Александр Лукашенко, сложное и запутанное.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Обычно в такой ситуации, как тут журналисты обозвали меня, я провожу некоторую политинформацию, учитывая, что в таком составе мы один раз в год встречаемся, и наша элита, наше общество, настоящая элита, должна знать, что происходит в мире. Но сегодня я долго-долго размышлял, не только сегодня, но и накануне, и подумал, что не буду этого делать. Знаете почему? Опять же, Иван Михайлович тут коснулся двумя словами ситуации, которая происходит в мире. Еще раз вам хочу сказать, ситуация абсолютно запутанная и непонятная. Как-то раньше я вам говорил о том, что никто не знает, что будет завтра. Мы свои планы наметили, как в народе говорят, кровь из носа, но мы должны их реализовать, если хотим жить в суверенном, независимом государстве. Но не все от нас зависит.
Все, что происходит вокруг, вы видите, это можно назвать только одним словом – бешенство. Но вы помните, мы с вами это бешенство уже пережили. Тогда, когда все кричали о пандемии, о том, что все умрем, завтра похоронят и так далее. Но мы прошли этот этап с проблемами определенными, но ума у нас хватило. Единственному народу в мире. Таких больше не было. Мы выстояли. Тогда было сложно, но все зависело от нас. Будем вместе, будем доверять друг другу, будем выполнять каждый на своем месте то, что должны сделать. Значит, будет все нормально.
Сегодня ситуация сложнее. Абсолютно, что происходит вокруг нас, не зависит от нас. Бешенство и еще раз бешенство. Не хотел затрагивать этот вопрос по Венесуэле. Но затрону потому что это дружественный нам народ. В свое время подставивший нам плечо, если кто-то забыл, я нет. И в какой-то степени не спас нашу страну, но сильно поддержал во времена Чавеса, когда они работали вместе с Николасом Мадуро. Я часто бывал там, знал одного и второго, как я сказал, этого с детства.
Если вы, американцы, хотите второй Вьетнам – вы его получите – Лукашенко о ситуации в Венесуэле. Читайте здесь.
Александр Лукашенко:
Все, что хотят американцы, можно было сделать без захвата. Но надо было показать свой героизм. На ком вы решили показать? На беззащитном человеке? Перебили всех людей, которые его охраняли. Ранили жену и человека захватили, вывезли в Америку. Вот великий героизм. Империя, которая тратит больше триллиона на оружие и вооружение. Больше триллиона долларов.
Я хочу, чтобы вы понимали, там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены, в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор, и там было предательство. Все там было. Поэтому нам надо быть как можно осторожнее.
Ведя с американцами переговоры, я вас тоже предупреждал. Вы, наверное, точно запомнили это. Я с вами буду разговаривать, я им всегда говорил, но и своего старшего брата предупреждал, и прямо накануне этого мерзкого мероприятия говорил, не было бы только спектакля со стороны американцев и всего Запада. Не разыграли бы они нас в очередной раз. И сегодня я абсолютно убежден, что это так.
Ну зачем было захватывать совсем недавно, вчера, по-моему, пустой российский танкер под флагом России? Ну зачем это нужно было делать, если вы хотите мира в Украине? И много-много мыслей рождается после этих событий. Но нас убедили еще раз в том, что мы должны быть сильными. Ну а сильные – это же не разговоры.
К сожалению, сила сегодня в нашей дури. Мы все больше и больше вынуждены тратить денег на оружие, на подготовку наших военных. Вот сегодня-вчера, военные постоянно мне докладывают, наши молодые парни. Мы празднуем с вами в относительно теплом, хорошем месте, радуемся. Их, конечно, дело нас, это наше дело – защищать Родину, людей в погонах. Но они сегодня на границе. Не только пограничники, но в небольшом тылу от границы сосредоточены, рассредоточены, как надо, и защищают нашу Родину. Давайте их поблагодарим за мирный, ратный труд. Спасибо.
И вы помните в прошлом году, Иван Михайлович, заседание Совета Безопасности Беларуси, где мы распределили роли на случай, а что если не будет Президента. Слушайте, как в воду смотрели. Поэтому вариант Венесуэлы в Беларуси нереален. Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено. Но чтобы, опять же вам повторю, или в третий раз скажу, чтобы это не случилось. Мы, элита общества, прежде всего, идя впереди, должны видеть и знать свое место. Каждый на своем месте должен сделать максимум. Каждый. Какая бы у нас ни была диктатура и авторитаризм, это каждого не заставишь сделать. Поэтому мы с вами обречены быть впереди в этом безумном, бушующем мире. Если будем это осознавать, у нас с вами все получится. С праздником вас!