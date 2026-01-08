Если вы, американцы, хотите второй Вьетнам – вы его получите – Лукашенко о ситуации в Венесуэле

Традиции как основа государственности. Сохранение наследия предков. А также развитие белорусской культуры – со взглядом в будущее, чтобы было что передать следующим поколениям. Уже традиционную премию «За духовное возрождение» вручил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее удостоены четыре коллектива и инспектор милиции. Вот уж в буквальном смысле – на страже белорусских ценностей. Также 8 января состоялось вручение специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Награды удостоены 10 лауреатов. Еще одна спецпремия главы государства – «Белорусский спортивный Олимп» – присуждена трем лауреатам. Разговор о единстве Президент Беларуси продолжил уже после торжественной части мероприятия. Время обязывает. Оно, как подчеркнул Александр Лукашенко, сложное и запутанное.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня ситуация сложнее. Абсолютно, что происходит вокруг нас, не зависит от нас. Бешенство и еще раз бешенство. Не хотел затрагивать этот вопрос по Венесуэле. Но затрону, потому что это дружественный нам народ. В свое время подставивший нам плечо, если кто-то забыл, я нет. И в какой-то степени не спас нашу страну, но сильно поддержал во времена Чавеса, когда они работали вместе с Николасом Мадуро. Я часто бывал там, знал одного и второго, как я сказал, этого с детства. Накануне я сказал, что если вы, американцы, прямо это прозвучало у них, хотите второй Вьетнам, вы его получите. Как бы там ни складывалась ситуация, мне кажется, они это услышали. И то, что они угрожают Венесуэле какой-то наземной операцией, я думаю, они прекрасно понимают, что эта операция закончится не в их пользу. И будет убита сотня обычных людей, военнослужащих, кубинцев, которые охраняли Президента. Не только будет сотня, тысячи погибнут уже и американцев. Думаю, ни Дональд, ни другие этого не хотят. Но вы должны четко понимать, Америка – очень сложная страна. Очень сложная. Это не так, как у нас, даже в России и в других странах. Я думаю, что это, скорее всего, уступка Дональда Трампа военным.