Если вы, американцы, хотите второй Вьетнам – вы его получите – Лукашенко о ситуации в Венесуэле
Традиции как основа государственности. Сохранение наследия предков. А также развитие белорусской культуры – со взглядом в будущее, чтобы было что передать следующим поколениям. Уже традиционную премию «За духовное возрождение» вручил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее удостоены четыре коллектива и инспектор милиции. Вот уж в буквальном смысле – на страже белорусских ценностей.
Также 8 января состоялось вручение специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Награды удостоены 10 лауреатов. Еще одна спецпремия главы государства – «Белорусский спортивный Олимп» – присуждена трем лауреатам.
Разговор о единстве Президент Беларуси продолжил уже после торжественной части мероприятия. Время обязывает. Оно, как подчеркнул Александр Лукашенко, сложное и запутанное.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня ситуация сложнее. Абсолютно, что происходит вокруг нас, не зависит от нас. Бешенство и еще раз бешенство. Не хотел затрагивать этот вопрос по Венесуэле. Но затрону, потому что это дружественный нам народ. В свое время подставивший нам плечо, если кто-то забыл, я нет. И в какой-то степени не спас нашу страну, но сильно поддержал во времена Чавеса, когда они работали вместе с Николасом Мадуро. Я часто бывал там, знал одного и второго, как я сказал, этого с детства.
Накануне я сказал, что если вы, американцы, прямо это прозвучало у них, хотите второй Вьетнам, вы его получите. Как бы там ни складывалась ситуация, мне кажется, они это услышали. И то, что они угрожают Венесуэле какой-то наземной операцией, я думаю, они прекрасно понимают, что эта операция закончится не в их пользу. И будет убита сотня обычных людей, военнослужащих, кубинцев, которые охраняли Президента. Не только будет сотня, тысячи погибнут уже и американцев. Думаю, ни Дональд, ни другие этого не хотят. Но вы должны четко понимать, Америка – очень сложная страна. Очень сложная. Это не так, как у нас, даже в России и в других странах. Я думаю, что это, скорее всего, уступка Дональда Трампа военным.
Помните, как бежали из Афганистана, цепляясь за шасси самолетов, падали на взлетно-посадочной полосе? Позорище, но надо же было показать, что на что-то способны, но опять влезли в очень неприятную ситуацию. Ситуация связана, опять я вас предупреждал всегда об этом, прежде чем сделать какой-то шаг, прежде чем что-то сделать, надо подумать и ответить на один вопрос: а что потом? Что делать сейчас? Да, скверно, отвратительно. Реакция у всего мира. Есть там некоторые, которые мягко реагировали. Но недовольство и реакция на это происшествие у всех отрицательная. Все сделают из этого выводы. Все понимают, что творится в этом плане в мире. И каждый будет думать о том, чтобы защитить свою страну.
Важно, что захватили президента, жене сказали: ты можешь остаться. Мы к тебе не имеем претензий. Она: нет, я с ним. Флорес, я знаю, очень мужественная женщина, несмотря на то, что маленькая: я со своим возлюбленным. Доставили в Америку и ей наркобизнес пришили. Вот вам и все правосудие, которому они нас всю жизнь учили. Наелись? Никакой правды, никакого правосудия у них не было, нет и не будет.
Я только благодарен Дональду за то, что открыто говорит: нефть, нам нужна нефть. Я это с болью говорю о том, что был в какой-то степени втянут в эту ситуацию в самом начале. И американцев информировал, что венесуэльцы готовы с вами сотрудничать. Не надо совершать эти глупости, из которых будет очень сложно выйти. Очень сложно выйти. Посмотрим еще на правосудие. Там судьи ему попались достойные, скажем прямо, и адвокаты. Тоже знаете это. Но я передал все месседжи от Николса Мадуро. Вы видели мою встречу с послом Венесуэлы в Российской Федерации. Это его сторонник, поплечник. Это всегда были они вместе. Я его также хорошо знаю. Человек военный, еще при Чавесе.
«Вариант Венесуэлы в Беларуси нереален!» Лукашенко жестко о событиях в мире. Читайте здесь.