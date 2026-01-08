Около 150 тыс. новогодних деревьев реализовали лесхозы Беларуси на ёлочных базарах

По всей стране было открыто более 1100 торговых точек, где предлагали живые ели и сосны. Ассортимент включал также 12 тысяч праздничных букетов и около 7,5 тысяч деревьев в кадках, которые пользуются особой популярностью у покупателей.

Лесхозы Беларуси реализовали почти 150 тысяч новогодних деревьев на елочных базарах. Напомним, продажа стартовала 20 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Угрин, начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси: В 2025-м было реализовано 7,5 тысячи таких деревьев. То есть после использования они остаются живыми. И, соответственно, на своем приусадебном участке гражданин может уже высадить это дерево и дальше ухаживать, наблюдать, как оно растет.

Алексей Филанович, начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Ели, которые создавали нам праздник и уют в новогодние, рождественские праздники, после того, как утратили свои функциональные назначения, направляются на переработку. Переработка заключается в их измельчении, дроблении. Образуются щепа, древесные отходы, из которых в дальнейшем ель обретает своеобразную вторую жизнь – в виде каких-то строительных материалов.

В предновогодние праздники Государственная лесная охрана усилила контроль за незаконной вырубки деревьев. Проведено более полутора тысяч рейдов, выявлено свыше 160 нарушителей, среди которых 7 случаев незаконной рубки новогодних деревьев.