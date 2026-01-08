В то время как Беларусь внедряет современные технологии для защиты и удобства своих жителей, в Европе вопросы безопасности приобретают более сложный и противоречивый характер. Подписанный накануне в Париже документ о так называемых гарантиях безопасности для Киева в экспертных кругах уже окрестили дорожной картой к новой войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фактически эта декларация представляет пошаговый план по легализации и вводу на территорию Украины многонациональных ударных сил НАТО. Это должно произойти под предлогом миротворчества после формального прекращения огня.

Разработан сценарий так называемой «коалицией желающих», неформальным альянсом, в который входят более 30 европейских государств во главе с Великобританией и Францией. Их совещание в Париже, где впервые присутствовали представители США, стало попыткой вновь привлечь внимание Вашингтона к украинскому конфликту после событий в Венесуэле.

Однако Штаты не стали подписывать документ, чем вновь указали на истинное место Брюсселя в мирном урегулировании. Вашингтон намерен решить этот вопрос напрямую с Москвой и не допустить деструктивных попыток Евросоюза прервать диалог. При этом у Европы появилась новая проблема – попытка США легализовать экономическое поглощение стратегической Гренландии.