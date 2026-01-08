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Представители стран ЕС подписали документ о гарантиях безопасности для Украины

08 января 2026 19:40
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В то время как Беларусь внедряет современные технологии для защиты и удобства своих жителей, в Европе вопросы безопасности приобретают более сложный и противоречивый характер. Подписанный накануне в Париже документ о так называемых гарантиях безопасности для Киева в экспертных кругах уже окрестили дорожной картой к новой войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Фактически эта декларация представляет пошаговый план по легализации и вводу на территорию Украины многонациональных ударных сил НАТО. Это должно произойти под предлогом миротворчества после формального прекращения огня. 

Разработан сценарий так называемой «коалицией желающих», неформальным альянсом, в который входят более 30 европейских государств во главе с Великобританией и Францией. Их совещание в Париже, где впервые присутствовали представители США, стало попыткой вновь привлечь внимание Вашингтона к украинскому конфликту после событий в Венесуэле. 

Однако Штаты не стали подписывать документ, чем вновь указали на истинное место Брюсселя в мирном урегулировании. Вашингтон намерен решить этот вопрос напрямую с Москвой и не допустить деструктивных попыток Евросоюза прервать диалог. При этом у Европы появилась новая проблема – попытка США легализовать экономическое поглощение стратегической Гренландии. 

Представители стран ЕС подписали документ о гарантиях безопасности для Украины-2

Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук, журналист-международник, американист (Россия):
Америке не нужны иностранные войска. Они не хотят посылать свои войска не то что в Украину, они даже в Венесуэлу боятся посылать. В случае, допустим, завершения специальной военной операции Америка будет давать, как всегда, какие-то свои вербальные гарантии. Взамен Америке нужна Гренландия. В данной ситуации мы знаем, что Марко Рубио собирается приехать сейчас и встретится в Дании по поводу Гренландии. Европейский союз в колоссальном кризисе. Вот эти все экзерсисы, которые они сейчас представляют нам, «коалиция желающих», нежелающих, размещение войск это все нацелено на то, чтобы отвлечь внимание от внутренней повестки.

И даже в стане союзников Киева раздрай. Берлин говорит лишь о возможном присутствии войск где-то рядом с Украиной. Варшава, обычно ярый сторонник жесткой линии, и другие страны Восточной Европы также против отправки своих солдат. Они понимают, что игнорирование Москвы в этом уравнении делает мир для Украины абсолютно нежизнеспособным и взрывоопасным. 

# Международная политика # Рафаэль Ордуханян

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