Оперативная обстановка в стране спокойная – Лукашенко заслушал доклад главы МВД

Оперативная обстановка в праздничные дни, работа по обеспечению общественного порядка при проведении массовых мероприятий, специфика правонарушений в новогодний период. Александр Лукашенко заслушал доклад министра внутренних дел Ивана Кубракова, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как доложил Иван Кубраков, оперативная обстановка под контролем. Правоохранители готовы обеспечить безопасность граждан, для этого есть все необходимое – и техника, и вооружение, нет вопросов и к личному составу. С 25 декабря подразделения органов внутренних дел и внутренних войск несут службу в усиленном варианте.

Глава государства держит оперативную обстановку на личном постоянном контроле – это не первый доклад руководителя профильного ведомства Президенту в новом году.

Александр Камович, специальный корреспондент «Первый информационный»:

Иван Владимирович, новогодние праздники позади, судя по информационным ресурсам МВД, никаких чрезвычайных происшествий для милиции и в целом стране не произошло. Тем не менее вся оперативная информация сегодня у Президента. Поделитесь этим.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Сегодня мной было доложено главе государства об оперативной обстановке в Республике Беларусь. Оперативная обстановка в стране спокойная и находится под контролем.

Что касается преступлений, то в новогодние праздники не обошлось без совершения преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. За 8 дней января совершено 5 убийств, а также 14 тяжких телесных повреждений причинено гражданам. Все преступления раскрыты, установлены подозреваемые. Практически все преступления совершены по месту жительства граждан. Как правило, это после распития спиртных напитков. Что касается пяти убийств, которые произошли, они практически все совершены в быту. Одно из убийств, причина, как сказала подозреваемая, – это определялись, куда повесить телевизор. Не сошлись во мнении. Оно вроде бы звучит банально, но вот элементарные такие причины, которые привели к совершению преступления.

На сегодняшний день подразделения внутренних войск и органы внутренних дел несут службу в штатном режиме, потому что мы постоянно находимся в боевой готовности. В среднем, хочу отметить, за 8 дней января в органы внутренних дел ежесуточно поступает более пяти тысяч сообщений. Естественно, организована работа по оперативному реагированию на все сообщения граждан, и вся помощь необходимая оказывается.