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Новости по тегу #Новости Вьетнама

Во Вьетнаме пассажирский автобус врезался в ограждение и загорелся – есть жертвы
21 июля 2026 08:11

Во Вьетнаме пассажирский автобус врезался в ограждение и загорелся – есть жертвы

Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам избран президентом страны
07 апреля 2026 09:15

Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам избран президентом страны

Лукашенко поздравил То Лама с переизбранием на пост генсека ЦК Компартии Вьетнама
23 января 2026 17:16

Лукашенко поздравил То Лама с переизбранием на пост генсека ЦК Компартии Вьетнама

Количество погибших из-за самого мощного наводнения в истории центрального Вьетнама увеличилось до 35
02 ноября 2025 10:57

Количество погибших из-за самого мощного наводнения в истории центрального Вьетнама увеличилось до 35

Во Вьетнаме празднуют 50-летие освобождения юга и воссоединения страны
30 апреля 2025 06:35

Во Вьетнаме празднуют 50-летие освобождения юга и воссоединения страны

Парламент Вьетнама избрал нового президента
21 октября 2024 13:56

Парламент Вьетнама избрал нового президента

Столицу Вьетнама затопило сильными ливнями – тысячи людей остались без электричества
28 сентября 2023 10:57

Столицу Вьетнама затопило сильными ливнями – тысячи людей остались без электричества

Во Вьетнаме из-за сильных ливней без электричества остались тысячи человек, есть пропавшие без вести
27 сентября 2023 20:23

Во Вьетнаме из-за сильных ливней без электричества остались тысячи человек, есть пропавшие без вести

В столице Вьетнама горел жилой дом – погибли как минимум 10 человек
14 сентября 2023 08:19

В столице Вьетнама горел жилой дом – погибли как минимум 10 человек

Как минимум 3 человека погибли при наводнениях во Вьетнаме
13 сентября 2023 10:41

Как минимум 3 человека погибли при наводнениях во Вьетнаме

Во Вьетнаме 9 человек погибли из-за наводнений и оползней
08 августа 2023 13:16

Во Вьетнаме 9 человек погибли из-за наводнений и оползней

5 человек погибли во время сильных наводнений во Вьетнаме
01 августа 2023 06:10

5 человек погибли во время сильных наводнений во Вьетнаме