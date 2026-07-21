Новости по тегу #Новости Вьетнама

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося. По основной версии ее виновником стал водитель, который уснул за рулем. Он задержан до полного окончания расследования.
Во Вьетнаме новый президент. Национальная ассамблея избрала на этот пост генерального секретаря Коммунистической партии страны То Лама. Вьетнамские законодатели проголосовали за это решение единогласно.
Президент подчеркнул, что рассчитывает на активное сотрудничество Беларуси и Вьетнама, а также его плодотворное расширение в интересах народов двух стран.
10 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Белорусская делегация во главе с заместителем председателя Палаты представителей Вадимом Ипатовым примет участие в торжествах.
Национальное собрание избрало на эту должность генерала Лыонга Кыонга.
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