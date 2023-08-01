5 человек погибли во время сильных наводнений во Вьетнаме

Новости Вьетнама. По меньшей мере пять человек погибли при сильных наводнениях во Вьетнаме. Из-за ливней, которые не прекращаются уже несколько дней, множество рек вышло из берегов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторых провинциях за короткий промежуток времени выпало до 20 сантиметров осадков. Десятки городов и деревень находятся под водой. Некоторые из них полностью отрезаны от внешнего мира. В ряде районов дожди вызвали масштабные оползни и сход селей. Под толстым слоем грязи и камней оказались десятки километров дорог. Синоптики предупреждают, что непогода продержится еще несколько дней.