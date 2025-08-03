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На Камчатке началось извержение вулкана Крашенинникова

03 августа 2025 07:36
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Первое за 600 лет извержение вулкана Крашенинникова началось на Камчатке. Ученые предполагают, что на это повлияло недавнее мощное землетрясение магнитудой 8,8, которое четыре дня назад сотрясло регион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Камчатке началось извержение вулкана Крашенинникова-2

Как сообщается, гора выбросила мощный столб пепла высотой шесть километров. По данным специалистов, эта внезапная активность пока не представляет угрозы жителям, так как опасный шлейф сносит в сторону Тихого океана и на его пути нет населенных пунктов. Извержению присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, пепел представляет угрозу для низко летящих самолетов.

# Природные явления

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