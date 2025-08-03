На Камчатке началось извержение вулкана Крашенинникова

Первое за 600 лет извержение вулкана Крашенинникова началось на Камчатке. Ученые предполагают, что на это повлияло недавнее мощное землетрясение магнитудой 8,8, которое четыре дня назад сотрясло регион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщается, гора выбросила мощный столб пепла высотой шесть километров. По данным специалистов, эта внезапная активность пока не представляет угрозы жителям, так как опасный шлейф сносит в сторону Тихого океана и на его пути нет населенных пунктов. Извержению присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, пепел представляет угрозу для низко летящих самолетов.