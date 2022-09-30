Два человека погибли во Вьетнаме во время тайфуна «Нору»

Новости Вьетнама. Два человека погибли во время тайфуна «Нору», который обрушился на центральный Вьетнам. Из-за проливных дождей реки вышли из берегов и затопили множество населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.