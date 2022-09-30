Два человека погибли во Вьетнаме во время тайфуна «Нору»

Новости Вьетнама. Два человека погибли во время тайфуна «Нору», который обрушился на центральный Вьетнам. Из-за проливных дождей реки вышли из берегов и затопили множество населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Вьетнама. Два человека погибли во время тайфуна «Нору», который обрушился на центральный Вьетнам. Из-за проливных дождей реки вышли из берегов и затопили множество населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наводнение создало реальную угрозу прорыва плотин гидроэлектростанций. Сошедшие оползни перекрыли дороги. На помощь жителям пострадавших районов брошены армейские подразделения. По данным национальной метеослужбы Вьетнама, тайфун «Нору» стал самым сильным за последние 20 лет.