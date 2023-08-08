Во Вьетнаме 9 человек погибли из-за наводнений и оползней

Новости Вьетнама. Девять человек погибли при наводнениях и оползнях во Вьетнаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проливные дожди вывали масштабный разлив рек.

Бурные потоки размыли шоссе и снесли несколько мостов. Под водой оказались сотни гектаров посевов. Повреждены десятки домов. В горных районах толстый слой камней и грязи засыпал дороги, отрезав от внешнего мира деревни. Аварийные бригады не успевают устранять последствия стихии. Премьер страны распорядился оказать помощь пострадавшим районам.