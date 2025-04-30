Во Вьетнаме празднуют 50-летие освобождения юга и воссоединения страны

30 апреля во Вьетнаме празднуют День победы и воссоединения. Ровно 50 лет назад коммунисты подняли флаг над Дворцом Независимости в Сайгоне, ныне Хошимине, что ознаменовало конец многолетней войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После воссоединения Вьетнам решительно выбрал путь гармонии, солидарности, самостоятельности и стремления к подъему. В этот день традиционно проходят военные парады, праздничные шествия и чествование ветеранов. Отметим, белорусская делегация во главе с заместителем председателя Палаты представителей Вадимом Ипатовым примет участие в торжествах. В рамках визита состоялась встреча с председателем Национального собрания Вьетнама, запланированы переговоры с представителями других парламентских делегаций.