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Во Вьетнаме празднуют 50-летие освобождения юга и воссоединения страны

30 апреля 2025 06:35
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30 апреля во Вьетнаме празднуют День победы и воссоединения. Ровно 50 лет назад коммунисты подняли флаг над Дворцом Независимости в Сайгоне, ныне Хошимине, что ознаменовало конец многолетней войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Вьетнаме празднуют 50-летие освобождения юга и воссоединения страны-2

После воссоединения Вьетнам решительно выбрал путь гармонии, солидарности, самостоятельности и стремления к подъему. В этот день традиционно проходят военные парады, праздничные шествия и чествование ветеранов. Отметим, белорусская делегация во главе с заместителем председателя Палаты представителей Вадимом Ипатовым примет участие в торжествах. В рамках визита состоялась встреча с председателем Национального собрания Вьетнама, запланированы переговоры с представителями других парламентских делегаций.

# Новости Вьетнама

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