Как минимум 3 человека погибли при наводнениях во Вьетнаме

Новости Вьетнама. Три человека погибли при внезапных наводнениях на севере Вьетнама. Из-за проливных дождей, которые не прекращаются уже второй день, вышли из берегов горные реки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Вьетнама. Три человека погибли при внезапных наводнениях на севере Вьетнама. Из-за проливных дождей, которые не прекращаются уже второй день, вышли из берегов горные реки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бурные потоки воды хлынули вниз, снося все на своем пути. Повреждены дороги, смыто несколько мостов, уничтожены сотни гектаров полей. Повреждено или полностью уничтожено несколько десятков домов. Власти сообщают как минимум о семи пропавших без вести. Многочисленные аварийные бригады пытаются ликвидировать последствия удара стихии.