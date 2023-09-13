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Как минимум 3 человека погибли при наводнениях во Вьетнаме

13 сентября 2023 10:41
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Новости Вьетнама. Три человека погибли при внезапных наводнениях на севере Вьетнама. Из-за проливных дождей, которые не прекращаются уже второй день, вышли из берегов горные реки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как минимум 3 человека погибли при наводнениях во Вьетнаме-1

Бурные потоки воды хлынули вниз, снося все на своем пути. Повреждены дороги, смыто несколько мостов, уничтожены сотни гектаров полей. Повреждено или полностью уничтожено несколько десятков домов. Власти сообщают как минимум о семи пропавших без вести. Многочисленные аварийные бригады пытаются ликвидировать последствия удара стихии.

# Наводнение # Новости Вьетнама # Фотофакт

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