На «Линии Сталина» прошёл Международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо»

В Беларуси накануне отметили день десантников и сил специальных операций. По случаю праздника на «Линии Сталина» прошел Международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие собрало сотни участников и зрителей.

Центральным эпизодом фестиваля стала военно-историческая реконструкция событий Афганской войны, которая рассказывала о подвигах десантников, сражавшихся на передовой. Военные реконструкторы воссоздали исторические детали, чтобы передать атмосферу того времени – от точности в использовании вооружения до особенностей военной амуниции.

Ксения Богданчук: Больше всего понравилось, как там танки ездили и взрывали всех. Я запомнила очень большие, крутые самолеты, автоматы.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Невозможно воссоздать 100 % горы или еще что-то, но характер, дух того времени, героику того времени мы показали. Показали, как десантура действовала самоотверженно, не жалея живота своего, за товарищей воевали всегда и поддерживали, с честью исполняли воинский и интернациональный долг.

Также гости смогли увидеть выставку военной техники времен Афганской войны, поучаствовать в квестах и попробовать свои силы в различных военных дисциплинах. Военно-исторический фестиваль «Афганское небо» стал доброй ежегодной традицией. Более 10 лет он проводится при поддержке Министерства обороны Беларуси.