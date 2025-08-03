Ежедневно железнодорожную станцию «Минск-Пассажирский» посещает 30 тысяч человек

Крупнейший железнодорожный узел всей страны – станция «Минск-Пассажирский». Ежедневно столичный железнодорожный вокзал посещают 30 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это – минимум.

132 поезда каждый день прибывают и отправляются со станции. Пассажиры и провожающие, местные и иностранцы – здесь созданы все условия, чтобы каждый чувствовал себя максимально комфортно. Приветливый персонал, фудзоны и сувенирные лавки, а еще возможность хранения багажа и круглосуточно работающие зоны ожидания. На станции таких три, одна из них – бизнес-класса.

Валентина Шевчук: Мы приехали к вам из Бобруйска по своим личным вопросам. Шикарно, отдохнуть можно, никто никому не мешает. Все хорошо видно, какой поезд, слышимость тоже прекрасная.

Александр Николюк, первый заместитель начальника станции «Минск-Пассажирский»:

Наш вокзал, как гости нашей столицы, страны, так и жители, называют не зря визитной карточкой столицы и в целом государства. Как и в целом наша страна, вокзал является олицетворением, скажем так, чистоты и порядка. Посещающие нас гости из других государств, восхищены тем санитарным состоянием и тем отношением наших работников к своим клиентам.

Только за первое полугодие 2025-го Белорусская железная дорога перевезла 28 миллионов пассажиров и 45,5 миллионов тонн грузов.