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Столицу Вьетнама затопило сильными ливнями – тысячи людей остались без электричества

28 сентября 2023 10:57
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Новости Вьетнама. Ханой затоплен из-за сильного ливня. Проливной дождь вызвал наводнения в отдельных частях вьетнамской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столицу Вьетнама затопило сильными ливнями – тысячи людей остались без электричества-1

Ливни обрушились на город накануне, 27 сентября. Тысячи жителей остались без электричества. Синоптики уверяют, что скоро непогода покинет регион. Но в целом страна подвержена угрозам разрушительных штормов и наводнений.

# Наводнение # Новости Вьетнама # Фотофакт

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