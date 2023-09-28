Столицу Вьетнама затопило сильными ливнями – тысячи людей остались без электричества

Новости Вьетнама. Ханой затоплен из-за сильного ливня. Проливной дождь вызвал наводнения в отдельных частях вьетнамской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ливни обрушились на город накануне, 27 сентября. Тысячи жителей остались без электричества. Синоптики уверяют, что скоро непогода покинет регион. Но в целом страна подвержена угрозам разрушительных штормов и наводнений.