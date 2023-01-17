Прямой эфир

Президент Вьетнама подал в отставку

17 января 2023 13:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Вьетнама. Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук подал в отставку. Это решение поддержал Центральный комитет Компартии страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Вьетнама подал в отставку-1

Он покидает свой пост на фоне коррупционного скандала в правительстве. Так, при нем лишились своих должностей два вице-премьера, а два министра и многие чиновники страны были привлечены к уголовной ответственности. Сам Нгуен Суан Фук возглавлял страну с апреля 2021-го. До этого занимал должность премьера. Под его руководством Вьетнам вошел в топ-40 экономик мира.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика # Нгуен Суан Фук # Новости Вьетнама # Фотофакт # Международная политика # Новости Вьетнама

Другие новости рубрики

Все новости
В США неизвестный открыл стрельбу на праздновании Дня Мартина Лютера Кинга
17 января 2023 13:24

В США неизвестный открыл стрельбу на праздновании Дня Мартина Лютера Кинга

В порту Таиланда взорвался нефтяной танкер
17 января 2023 10:36

В порту Таиланда взорвался нефтяной танкер

Более 130 домов пострадало из-за землетрясений в Сальвадоре
17 января 2023 10:35

Более 130 домов пострадало из-за землетрясений в Сальвадоре