Президент Вьетнама подал в отставку

Новости Вьетнама. Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук подал в отставку. Это решение поддержал Центральный комитет Компартии страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он покидает свой пост на фоне коррупционного скандала в правительстве. Так, при нем лишились своих должностей два вице-премьера, а два министра и многие чиновники страны были привлечены к уголовной ответственности. Сам Нгуен Суан Фук возглавлял страну с апреля 2021-го. До этого занимал должность премьера. Под его руководством Вьетнам вошел в топ-40 экономик мира.