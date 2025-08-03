Музыкальный флешмоб ко Дню железнодорожника прошёл в Минске

Кадры яркого флешмоба от представителей Белорусской железной дороги. В честь профессионального праздника молодые сотрудники и воспитанники детской магистрали станцевали в холле минского ЖД-вокзала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кадры яркого флешмоба от представителей Белорусской железной дороги. В честь профессионального праздника молодые сотрудники и воспитанники детской магистрали станцевали в холле минского ЖД-вокзала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под звуки гимна молодых специалистов белорусской железной дороги, который впервые прозвучал на столичном железнодорожном вокзале, участники флешмоба исполнили хореографическую композицию.
Ксения Шишко, ведущий специалист по работе с молодежью Минского отделения Белорусской железной дороги:
Подготовка к данному мероприятию проходила на базе культурно-спортивного центра Минского отделения железной дороги. Все заинтересованные молодые люди по окончанию рабочего дня собирались дружно в здании культурно-спортивного центра, где проходили репетиции. Репетиций было много, репетиции были основательные.
Максим Томаш, секретарь первичной организации ОО «БРСМ» локомотивного депо Минск:
Мы готовились очень усердно, после работы по часа два репетировали, все отрабатывали четко. Нравится дарить хорошие эмоции людям, поэтому я с удовольствием участвую в таких акциях.
Чтобы все прошло идеально – движения оттачивали на многочасовых репетициях. К слову, такой праздничный флешмоб уже традиция. Его провели в третий раз. И с каждым годом он привлекает все больше участников. Танец для пассажиров – неожиданный сюрприз. Путешественники не догадываются, что на несколько минут становятся частью музыкальной истории.