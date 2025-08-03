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Музыкальный флешмоб ко Дню железнодорожника прошёл в Минске

03 августа 2025 08:05
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Кадры яркого флешмоба от представителей Белорусской железной дороги. В честь профессионального праздника молодые сотрудники и воспитанники детской магистрали станцевали в холле минского ЖД-вокзала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Музыкальный флешмоб ко Дню железнодорожника прошёл в Минске-2

Под звуки гимна молодых специалистов белорусской железной дороги, который впервые прозвучал на столичном железнодорожном вокзале, участники флешмоба исполнили хореографическую композицию.

Музыкальный флешмоб ко Дню железнодорожника прошёл в Минске-4

Ксения Шишко, ведущий специалист по работе с молодежью Минского отделения Белорусской железной дороги:
Подготовка к данному мероприятию проходила на базе культурно-спортивного центра Минского отделения железной дороги. Все заинтересованные молодые люди по окончанию рабочего дня собирались дружно в здании культурно-спортивного центра, где проходили репетиции. Репетиций было много, репетиции были основательные.

Музыкальный флешмоб ко Дню железнодорожника прошёл в Минске-6

Максим Томаш, секретарь первичной организации ОО «БРСМ» локомотивного депо Минск:
Мы готовились очень усердно, после работы по часа два репетировали, все отрабатывали четко. Нравится дарить хорошие эмоции людям, поэтому я с удовольствием участвую в таких акциях.

Чтобы все прошло идеально – движения оттачивали на многочасовых репетициях. К слову, такой праздничный флешмоб уже традиция. Его провели в третий раз. И с каждым годом он привлекает все больше участников. Танец для пассажиров – неожиданный сюрприз. Путешественники не догадываются, что на несколько минут становятся частью музыкальной истории.

# Белорусская железная дорога

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