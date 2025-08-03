Музыкальный флешмоб ко Дню железнодорожника прошёл в Минске

Кадры яркого флешмоба от представителей Белорусской железной дороги. В честь профессионального праздника молодые сотрудники и воспитанники детской магистрали станцевали в холле минского ЖД-вокзала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ксения Шишко, ведущий специалист по работе с молодежью Минского отделения Белорусской железной дороги: Подготовка к данному мероприятию проходила на базе культурно-спортивного центра Минского отделения железной дороги. Все заинтересованные молодые люди по окончанию рабочего дня собирались дружно в здании культурно-спортивного центра, где проходили репетиции. Репетиций было много, репетиции были основательные.

Максим Томаш, секретарь первичной организации ОО «БРСМ» локомотивного депо Минск:

Мы готовились очень усердно, после работы по часа два репетировали, все отрабатывали четко. Нравится дарить хорошие эмоции людям, поэтому я с удовольствием участвую в таких акциях.

Чтобы все прошло идеально – движения оттачивали на многочасовых репетициях. К слову, такой праздничный флешмоб уже традиция. Его провели в третий раз. И с каждым годом он привлекает все больше участников. Танец для пассажиров – неожиданный сюрприз. Путешественники не догадываются, что на несколько минут становятся частью музыкальной истории.