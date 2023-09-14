В столице Вьетнама горел жилой дом – погибли как минимум 10 человек

Новости Вьетнама. Крупный пожар произошел в жилом доме в Ханое. Не менее 10 человек погибли, в том числе четверо детей. Еще 50 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Вьетнама. Крупный пожар произошел в жилом доме в Ханое. Не менее 10 человек погибли, в том числе четверо детей. Еще 50 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возгорание произошло поздно вечером в девятиэтажке. Очевидцы услышали громкий взрыв, а затем увидели клубы дыма. До здания спасатели добрались с трудом – находится в узком переулке. Сейчас пострадавшие в больнице. Большинство получило отравление дымом. Многие травмированы при попытках спастись самостоятельно.