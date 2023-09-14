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В столице Вьетнама горел жилой дом – погибли как минимум 10 человек

14 сентября 2023 08:19
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Новости Вьетнама. Крупный пожар произошел в жилом доме в Ханое. Не менее 10 человек погибли, в том числе четверо детей. Еще 50 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице Вьетнама горел жилой дом – погибли как минимум 10 человек-1

Возгорание произошло поздно вечером в девятиэтажке. Очевидцы услышали громкий взрыв, а затем увидели клубы дыма. До здания спасатели добрались с трудом – находится в узком переулке. Сейчас пострадавшие в больнице. Большинство получило отравление дымом. Многие травмированы при попытках спастись самостоятельно.

# Пожар # Новости Вьетнама # Фотофакт

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