Во Вьетнаме из-за сильных ливней без электричества остались тысячи человек, есть пропавшие без вести

В регионах, где беда немного отступает, техника уже начинает разбор завалов. Наводнения вынудили местных покинуть свои дома. О пострадавших пока не сообщается. Известно, что как минимум один человек числится пропавшим без вести. Синоптики порадовать прогнозами не могут. По информации специалистов, дожди продлятся еще сутки.