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Во Вьетнаме из-за сильных ливней без электричества остались тысячи человек, есть пропавшие без вести

27 сентября 2023 20:23
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Новости Вьетнама. Сильные ливни обрушились на центральный Вьетнам. Тысячи людей остались без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потоки воды уносят беседки и деревья.

Во Вьетнаме из-за сильных ливней без электричества остались тысячи человек, есть пропавшие без вести-1

В регионах, где беда немного отступает, техника уже начинает разбор завалов. Наводнения вынудили местных покинуть свои дома. О пострадавших пока не сообщается. Известно, что как минимум один человек числится пропавшим без вести. Синоптики порадовать прогнозами не могут. По информации специалистов, дожди продлятся еще сутки.

# Наводнение # Новости Вьетнама # Фотофакт

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