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Вьетнам переживает небывалую жару

30 мая 2023 12:31
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Новости Вьетнама. Вьетнам переживает небывалую жару. Несколько городов, в том числе столичный Ханой, частично отключили уличное освещение, чтобы обеспечить работу национальной энергосистемы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Вьетнам переживает небывалую жару-1

По словам синоптиков, температура на этой неделе будет достигать +38 градусов по Цельсию. Неудивительно, что после таких прогнозов в стране увеличился спрос на системы кондиционирования. Впрочем, некоторые освежиться предпочитают в аквапарках. 

# Погода # Новости Вьетнама # Фотофакт

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