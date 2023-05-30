Новости Вьетнама. Вьетнам переживает небывалую жару. Несколько городов, в том числе столичный Ханой, частично отключили уличное освещение, чтобы обеспечить работу национальной энергосистемы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам синоптиков, температура на этой неделе будет достигать +38 градусов по Цельсию. Неудивительно, что после таких прогнозов в стране увеличился спрос на системы кондиционирования. Впрочем, некоторые освежиться предпочитают в аквапарках.