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За помощью в профсоюзы Беларуси теперь можно обратиться в выходные и праздничные дни

03 августа 2025 08:07
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Задать волнующие вопросы и получить консультацию теперь можно ежедневно. Межотраслевой мониторинговый центр Федерации профсоюзов Беларуси в связи с востребованностью граждан изменил время работы. Теперь операторы будут помогать в решении трудовых споров не только в будние дни, но и в выходные, и праздники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За помощью в профсоюзы Беларуси теперь можно обратиться в выходные и праздничные дни-2

Мониторинговый центр начал свою деятельность два месяца назад. За это время специалистам поступило более тысячи обращений. Заинтересованность граждан в консультациях растет. Поэтому и было принято решение перейти на ежедневный формат работы. Без внимания не остается ни один вопрос.

За помощью в профсоюзы Беларуси теперь можно обратиться в выходные и праздничные дни-4

Елена Маркевич, пресс-секретарь Федерации профсоюзов Беларуси:
Например, один из последних случаев. Поступил звонок от работника, который пожаловался на то, что он ушел в отпуск в начале июля, но до сих пор не получил ни отпускные, ни матпомощь на оздоровление. Наши специалисты выехали на место, действительно факт этот подтвердился. Более того, в отношении ряда работников были допущены и другие нарушения.

После переговоров профсоюзов с нанимателем были выработаны меры по решению всех этих вопросов. Людям выплатили задолженность по заработной плате. Тот человек, который обращался к нам, получил положенные ему выплаты. В целом, ситуация на этом предприятии, это профсоюзами на контроль.

Линия работает с 8 утра до 8 вечера по единому номеру – 8 (801) 100-11-11. Звонок бесплатный для абонентов «Белтелекома» и мобильных операторов. Специалисты не только дают необходимые консультации, но и по запросу работника выезжают в организацию для разрешения трудового спора. Если же вопрос не входит в компетенцию профсоюзов, то операторы сориентируют, куда необходимо обратиться, чтобы получить помощь.

# Профсоюзы в Беларуси # Елена Маркевич

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