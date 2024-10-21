Парламент Вьетнама избрал нового президента

Новый президент во Вьетнаме. Национальное собрание избрало на эту должность генерала Лыонга Кыонга. Его кандидатуру поддержали все депутаты. Теперь он будет возглавлять страну до 2026 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый президент во Вьетнаме. Национальное собрание избрало на эту должность генерала Лыонга Кыонга. Его кандидатуру поддержали все депутаты. Теперь он будет возглавлять страну до 2026 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выборы в стране прошли в связи с тем, что действующий глава государства То Лам, занявший пост в мае, был избран генеральным секретарем ЦК правящей партии. Более двух месяцев он совмещал две должности. У нынешнего президента Вьетнама большой управленческий опыт. Он занимал пост политрука в главном политическом управлении Вьетнамской народной армии, затем армейского корпуса и военного округа. Во Вьетнаме всех руководителей высшего звена, включая президента, премьера, председателя парламента и членов кабмина, избирает национальное собрание, которое по Конституции является высшим органом власти в стране.