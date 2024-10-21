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Парламент Вьетнама избрал нового президента

21 октября 2024 13:56
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Новый президент во Вьетнаме. Национальное собрание избрало на эту должность генерала Лыонга Кыонга. Его кандидатуру поддержали все депутаты. Теперь он будет возглавлять страну до 2026 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Парламент Вьетнама избрал нового президента-2

Выборы в стране прошли в связи с тем, что действующий глава государства То Лам, занявший пост в мае, был избран генеральным секретарем ЦК правящей партии. Более двух месяцев он совмещал две должности. У нынешнего президента Вьетнама большой управленческий опыт. Он занимал пост политрука в главном политическом управлении Вьетнамской народной армии, затем армейского корпуса и военного округа. Во Вьетнаме всех руководителей высшего звена, включая президента, премьера, председателя парламента и членов кабмина, избирает национальное собрание, которое по Конституции является высшим органом власти в стране.

# Новости Вьетнама

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