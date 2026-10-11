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Новости по тегу #Новости Польши

Польша заняла первое место в мире по закупкам оружия в 2025 году
11 октября 2026 17:00

Польша заняла первое место в мире по закупкам оружия в 2025 году

В МВД Польши заявили о возможном покушении на премьер-министра и главу Минобороны
11 октября 2026 14:52

В МВД Польши заявили о возможном покушении на премьер-министра и главу Минобороны

В Варшаве три человека ранены при нападении на школу
10 октября 2026 16:58

В Варшаве три человека ранены при нападении на школу

Полиция Польши задерживает подростков из-за опасений возможных нападений в учебных заведениях
09 октября 2026 11:07

Полиция Польши задерживает подростков из-за опасений возможных нападений в учебных заведениях

Туск созвал экстренное совещание в связи с серией нападений подростков в учебных заведениях
08 октября 2026 19:51

Туск созвал экстренное совещание в связи с серией нападений подростков в учебных заведениях

Польша направит 26 млрд долларов на гражданскую оборону и защиту населения
08 октября 2026 07:25

Польша направит 26 млрд долларов на гражданскую оборону и защиту населения

Американская технологическая корпорация начала внедрение коммерческих подписок на польском рынке
07 октября 2026 19:58

Американская технологическая корпорация начала внедрение коммерческих подписок на польском рынке

Студент техникума в Польше напал на учащихся с ножом
07 октября 2026 13:55

Студент техникума в Польше напал на учащихся с ножом

Польша готовится к приему беженцев из Прибалтики
07 октября 2026 06:32

Польша готовится к приему беженцев из Прибалтики

Швеция направит в Польшу около 100 военных
06 октября 2026 14:10

Швеция направит в Польшу около 100 военных

Более 30% жителей Польши ожидают ухудшения своего материального положения этой осенью
06 октября 2026 11:50

Более 30% жителей Польши ожидают ухудшения своего материального положения этой осенью

Польша усиливает военное присутствие на востоке страны
06 октября 2026 08:20

Польша усиливает военное присутствие на востоке страны