Новости по тегу #Новости Польши

По данным Центра анализа мировой торговли оружием, Варшава установила исторический максимум, освоив почти 10% глобального оружейного рынка.
Властями определены дальнейшие шаги, которые будут предпринимать сотрудники службы государственной охраны и спецслужбы.
Злоумышленница задержана, полиция выясняет ее мотивы.
Правоохранители изучают версию о том, что всплеск агрессивного поведения подростков может быть спровоцирован определенным интернет‑челленджем: ведется проверка сведений о возможной связи подобных инцидентов с вирусными трендами в сети.
Польша переживает шок. Всего за одни сутки в стране произошло сразу два жестоких нападения на школы. Кровавая хроника среды и четверга заставила власти объявить экстренную мобилизацию силовиков.
Основные приоритеты – строительство защитных сооружений и убежищ, закупка спасательного оборудования, развитие соответствующей инфраструктуры.
В бесплатной версии разрешено публиковать не более двух внешних ссылок в месяц. За превышение этого лимита коммерческим компаниям придется отдавать свыше 600 долларов ежемесячно.
Известно о 8 пострадавших. Это пятеро подростков и трое взрослых.
По словам главы литовского МВД, при обострении угрозы со стороны России Польша может принять не менее миллиона человек из стран Прибалтики.
Ранее Стокгольм анонсировал еще одну меру поддержки — на двухмесячный срок в Польшу будут переброшены истребители Gripen.
Финансовая тревожность поляков имеет под собой веские основания. Экономика страны стремительно катится вниз из-за крупнейшего бюджетного дефицита в Европе и роста расходов на обслуживание госдолга.
В восточной части страны впервые разместят батарею американского зенитного комплекса и сформируют новую мотострелковую бригаду.
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