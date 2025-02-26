В Польше продолжает расти уровень безработицы

В Польше стремительно растет безработица, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В январе 2025 года она достигла почти 5,5 %, что намного выше прогнозов экономистов. Только за месяц ее уровень поднялся на полпроцента. Об этом сообщило Центральное статистическое управление страны.

Число людей, зарегистрированных на бирже труда в январе составило 837,5 тысячи человек. И это только официальные данные. По мнению специалистов, в реальности дела обстоят намного хуже. Кроме того, растет количество людей, которые трудоустроены, но при этом работают не полный рабочий день. По данным Центрального статуправления, наибольшее снижение численности занятых зафиксировано в здравоохранении, научной сфере, торговле и сельском хозяйстве. На эту, и без того тревожную ситуацию, влияют и массовые сокращения. В январе уже 48 компаний объявили об увольнении почти 13 тысяч работников. Это в пять раз больше, чем годом ранее.