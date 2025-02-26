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В Польше продолжает расти уровень безработицы

26 февраля 2025 07:33
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В Польше стремительно растет безработица, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В январе 2025 года она достигла почти 5,5 %, что намного выше прогнозов экономистов. Только за месяц ее уровень поднялся на полпроцента. Об этом сообщило Центральное статистическое управление страны.

В Польше продолжает расти уровень безработицы-2

Число людей, зарегистрированных на бирже труда в январе составило 837,5 тысячи человек. И это только официальные данные. По мнению специалистов, в реальности дела обстоят намного хуже. Кроме того, растет количество людей, которые трудоустроены, но при этом работают не полный рабочий день. По данным Центрального статуправления, наибольшее снижение численности занятых зафиксировано в здравоохранении, научной сфере, торговле и сельском хозяйстве. На эту, и без того тревожную ситуацию, влияют и массовые сокращения. В январе уже 48 компаний объявили об увольнении почти 13 тысяч работников. Это в пять раз больше, чем годом ранее.

# Новости Польши # Международная политика # Кризис в ЕС

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