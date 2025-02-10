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В Польше закрывается один из старейших сталелитейных заводов

10 февраля 2025 20:12
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Германия, кажется, уже потеряла надежду на промышленный сектор, а польская экономика еще цепляется за жизнь. Один из старейших в регионе сталелитейных заводов прекратил производство и распускает сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но найдена альтернатива. Правда, не менее «ржавая».

Единственный шанс сохранить рабочие места, квалифицированные кадры и производство – металлургический завод в Ченстохове, который после годичного перерыва возобновил работу в начале февраля. Но даже переход на другое предприятие не гарантирует производству стабильности из-за неэффективной экономической политики ЕС.

В Польше закрывается один из старейших сталелитейных заводов-2

Неконкурентоспособность и бюрократия уже похоронили сотни рабочих мест. Поэтому и было принято решение закрыть старый завод, на котором остался только один отделочный цех. Профсоюзы бьют тревогу, призывая к срочным мерам по восстановлению социальной стабильности, но правительству совсем не до этого. Польские политики схлестнулись в предвыборной схватке. Удивительно, но вместо того, чтобы заняться решением насущных проблем граждан и заручиться их поддержкой, недальновидные политики предпочитают топить друг друга в грязи.

# Международная политика # Новости Польши

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