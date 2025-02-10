Германия, кажется, уже потеряла надежду на промышленный сектор, а польская экономика еще цепляется за жизнь. Один из старейших в регионе сталелитейных заводов прекратил производство и распускает сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но найдена альтернатива. Правда, не менее «ржавая».

Единственный шанс сохранить рабочие места, квалифицированные кадры и производство – металлургический завод в Ченстохове, который после годичного перерыва возобновил работу в начале февраля. Но даже переход на другое предприятие не гарантирует производству стабильности из-за неэффективной экономической политики ЕС.