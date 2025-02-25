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Институт национальной памяти Польши обвиняют в оправдании экстремизма и фашизма

25 февраля 2025 10:39
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Сохранять историческую правду крайне важно, особенно на фоне происходящего в соседних странах. В Польше вспыхнул новый скандал. Выяснилось, что Институт национальной памяти занимается оправданием экстремизма и даже фашизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тревогу забили местные СМИ.

Институт национальной памяти Польши обвиняют в оправдании экстремизма и фашизма-2

Будучи одним из организаторов турнира по боксу, Институт открыл в спорткомплексе выставку, которая была посвящена антикоммунистическому подполью – так называемой гражданской армии Крайова. Ее вооруженные формирования на освобожденных от немецких захватчиков территориях Польши устраивали диверсии и нападения на солдат Красной армии, расстреливала мирных жителей. Более того, Институт национальной памяти пригласил в качестве информационного партнера интернет-портал, который публикует откровенно неофашистские и антисемитские статьи. Теперь деятельностью руководства Института национальной памяти занялась прокуратура.

# Новости Польши # Международная политика

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