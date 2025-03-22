Бывшего министра обороны Польши обвиняют в превышении должностных полномочий

Очередной политический скандал назревает в Польше. Вслед за Туском, Дудой и Моравецким правоохранители пошли по головам министров. Прокуратура предъявила обвинение в превышении полномочий бывшему главе оборонного ведомства Мариушу Блащаку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь депутата от оппозиционной партии «Право и справедливость» будут судить за раскрытие так называемого плана обороны от России в 2023 году. Блащак, бывший на тот момент министром, рассекретил фрагменты документа перед выборами в парламент. Он обвинил бывшее правительство, члены которого на тот момент были в оппозиции, в подготовке военного поражения. По мнению прокуратуры, решение о снятии грифа «Секретно» с плана обороны было незаконным.

Мариуш Блащак, глава фракции партии «Право и справедливость» в Сейме Польши:

Обвинения я услышал, но, по моему мнению, они необоснованны. Я разъяснил прокурору, что имел право, но также и обязанность рассекретить архивные документы. Любой режим когда-нибудь падет. Режим Туска тоже.

Отметим, на одном из этапов план обороны предполагал, в случае российского вторжения, отступление польской армии на левый, западный берег Вислы.