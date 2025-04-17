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Гигин: у Лукашенко хозяйский подход не только к сельском хозяйству, но и к идеологии

17 апреля 2025 19:54
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим будущее Союзного государства, кадровые изменения у Лукашенко и многое другое. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.

Гигин: у Лукашенко хозяйский подход не только к сельском хозяйству, но и к идеологии-2

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
На самом деле, не надо стремиться дать какое-то вот определение, нужно к этому относиться бережно, охранительно. И у Президента ведь это ощущение, такой хозяйский подход, он ведь не только к сельскому хозяйству, не только к промышленности. У Президента этот подход и к идеям – защитить, уберечь, охранить, не разрушить. Лучше мы постережем что-то, но сохраним и сбережем. Вот этот подход у него и в идеологии. Одной фразой, понимаете? Бывает идеология красивых фраз. У меня же был такой диалог с Президентом. По-моему, публичный был.

Гигин: у Лукашенко хозяйский подход не только к сельском хозяйству, но и к идеологии-4

Когда я такой встал, думаю, вот ты такой умный тут самый... Говорю, Александр Григорьевич, а у нас есть идеология. Он говорит, ну давай поспорим. А я вот говорю, смотрите, за сильную и процветающую Беларусь, все же есть. Сильная – это значит безопасная, обеспеченная, обеспеченный мир, процветающая экономика, социальная справедливость – все здесь есть. За сильную и процветающую Беларусь. Он говорит, я рад, что тебе мой лозунг нравится, это хорошо. Но, говорит, это все-таки еще не идеология. Поэтому может быть идеология красивой фразы, красивого определения, названия, какого-то изма. А бывает идеология объединяющая, а бывает идеология, которой, может быть, следующее поколение найдет определение. И оно даже будет лучше так, если произойдет, если спустя годы оценят и дадут этому определению.

Вот даже если давайте с Советским Союзом возьмем сравним, ведь Ленин никогда свою идеологию ленинизмом не называл.

Гигин: у Лукашенко хозяйский подход не только к сельском хозяйству, но и к идеологии-6

Григорий Азаренок, СТВ:
И позвольте, меня как раз в голове крутилось, он сказал: марксизм не догма, а руководство к действию. То есть, при сохранении какой-то основы, поле для маневров огромное.

Вадим Гигин:
И Маркс не называл свое учение марксизмом. Это сторонники, это уже последователи дали такие определения. И это правильно, так и должно быть. Поэтому, может быть, не стоит спешить найти одно или два слова, все определяющее. А важно сформулировать ценности, важно сформулировать ориентиры. А дальше уже выкристаллизуются и следующие шаги.

# Александр Лукашенко # Вадим Гигин # Григорий Азаренок

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