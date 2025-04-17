Гигин: у Лукашенко хозяйский подход не только к сельском хозяйству, но и к идеологии
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим будущее Союзного государства, кадровые изменения у Лукашенко и многое другое. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
На самом деле, не надо стремиться дать какое-то вот определение, нужно к этому относиться бережно, охранительно. И у Президента ведь это ощущение, такой хозяйский подход, он ведь не только к сельскому хозяйству, не только к промышленности. У Президента этот подход и к идеям – защитить, уберечь, охранить, не разрушить. Лучше мы постережем что-то, но сохраним и сбережем. Вот этот подход у него и в идеологии. Одной фразой, понимаете? Бывает идеология красивых фраз. У меня же был такой диалог с Президентом. По-моему, публичный был.
Когда я такой встал, думаю, вот ты такой умный тут самый... Говорю, Александр Григорьевич, а у нас есть идеология. Он говорит, ну давай поспорим. А я вот говорю, смотрите, за сильную и процветающую Беларусь, все же есть. Сильная – это значит безопасная, обеспеченная, обеспеченный мир, процветающая экономика, социальная справедливость – все здесь есть. За сильную и процветающую Беларусь. Он говорит, я рад, что тебе мой лозунг нравится, это хорошо. Но, говорит, это все-таки еще не идеология. Поэтому может быть идеология красивой фразы, красивого определения, названия, какого-то изма. А бывает идеология объединяющая, а бывает идеология, которой, может быть, следующее поколение найдет определение. И оно даже будет лучше так, если произойдет, если спустя годы оценят и дадут этому определению.
Вот даже если давайте с Советским Союзом возьмем сравним, ведь Ленин никогда свою идеологию ленинизмом не называл.
Григорий Азаренок, СТВ:
И позвольте, меня как раз в голове крутилось, он сказал: марксизм не догма, а руководство к действию. То есть, при сохранении какой-то основы, поле для маневров огромное.
Вадим Гигин:
И Маркс не называл свое учение марксизмом. Это сторонники, это уже последователи дали такие определения. И это правильно, так и должно быть. Поэтому, может быть, не стоит спешить найти одно или два слова, все определяющее. А важно сформулировать ценности, важно сформулировать ориентиры. А дальше уже выкристаллизуются и следующие шаги.