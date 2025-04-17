Гигин: в Директиве №12 нет измов, эта идеология должна быть скрепляющим элементом нашего общества

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим будущее Союзного государства, кадровые изменения у Лукашенко и многое другое. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Очень важно было не оттолкнуть людей, чтобы не было каких-то резких взглядов. Одной части общества понравится, скажет: ну вот, мы этого всегда ждали. А другая скажет: ну, ребята… Ведь это компромисс определенный, я видел, как некоторые наши политические силы, не буду сейчас называть, может быть, хотели каких-то других определений, других фраз, но они пошли на компромисс, они поняли, что вот это очень должно быть, и поэтому в документе нет никаких измов. Вот это очень важно.
У нас государственная идеология, но статья 4-я Конституции запрещает идеологию политических партий, религиозных объединений делать государственной обязательно. Вот поэтому никаких измов там нет, это не идеология какой-то политической партии. Это идеология, которая должна объединять сторонников разных политических партий, участников разных общественных объединений для того, чтобы быть таким скрепляющим элементом нашего общества.