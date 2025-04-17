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Гигин: в Директиве №12 нет измов, эта идеология должна быть скрепляющим элементом нашего общества

17 апреля 2025 19:17
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим будущее Союзного государства, кадровые изменения у Лукашенко и многое другое. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.

Гигин: в Директиве №12 нет измов, эта идеология должна быть скрепляющим элементом нашего общества-2

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Очень важно было не оттолкнуть людей, чтобы не было каких-то резких взглядов. Одной части общества понравится, скажет: ну вот, мы этого всегда ждали. А другая скажет: ну, ребята… Ведь это компромисс определенный, я видел, как некоторые наши политические силы, не буду сейчас называть, может быть, хотели каких-то других определений, других фраз, но они пошли на компромисс, они поняли, что вот это очень должно быть, и поэтому в документе нет никаких измов. Вот это очень важно. 

У нас государственная идеология, но статья 4-я Конституции запрещает идеологию политических партий, религиозных объединений делать государственной обязательно. Вот поэтому никаких измов там нет, это не идеология какой-то политической партии. Это идеология, которая должна объединять сторонников разных политических партий, участников разных общественных объединений для того, чтобы быть таким скрепляющим элементом нашего общества.

# Вадим Гигин # Государственная политика

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