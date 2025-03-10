Польша планирует обязать всех мужчин проходить военную подготовку

Европа продолжает активно вооружаться. Причем процесс милитаризации в странах ЕС напрямую связан с попытками навязать обществу страх перед возможной агрессией со стороны Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше других в этом марафоне преуспевает Польша. Помимо наращивания вооружения, к гипотетическому конфликту начали готовить и население. Премьер-министр Дональд Туск объявил, что намерен сделать военную подготовку обязательной для всех мужчин. А численность армии довести до полумиллиона человек.