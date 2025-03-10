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Польша планирует обязать всех мужчин проходить военную подготовку

10 марта 2025 17:08
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Европа продолжает активно вооружаться. Причем процесс милитаризации в странах ЕС напрямую связан с попытками навязать обществу страх перед возможной агрессией со стороны Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше других в этом марафоне преуспевает Польша. Помимо наращивания вооружения, к гипотетическому конфликту начали готовить и население. Премьер-министр Дональд Туск объявил, что намерен сделать военную подготовку обязательной для всех мужчин. А численность армии довести до полумиллиона человек.

Польша планирует обязать всех мужчин проходить военную подготовку-2

По данным за прошлый год, польская армия насчитывала 200 тысяч солдат. И увеличить ее планировалось лишь до 300 тысяч. Однако теперь, когда поддержка со стороны Соединенных Штатов, ключевого военного союзника Польши, сокращается, страна, как и многие другие европейские государства, решила ускорить перевод своей экономики на военные рельсы. При этом интересы граждан, конечно, не в счет. Ведь увеличение военных бюджетов равно урезанию социальной поддержки граждан.

# Новости Польши

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