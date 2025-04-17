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Баскетболисты «Минска» уступили на старте 1/4 финала в Единой молодёжной лиге

17 апреля 2025 20:21
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В Единой молодежной лиге стартовали четвертьфинальные серии. В первом матче резервисты баскетбольного клуба «Минск» на своей площадке принимали сверстников из московского МБА-МАИ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, в регулярном сезоне подопечные Дмитрия Колтунова заняли седьмое место, а их оппоненты финишировали вторыми. Команды показали плотную борьбу, на большой перерыв отечественная дружина уходила с минимальным преимуществом в один балл, но потом москвичи перехватили инициативу и в итоге добились победы. Как итог – поражение белорусов – 75:90. В составе «минчан» самыми результативными стали Виталий Дучко и Павел Рабушко, набравшие по 15 очков.

Второй четвертьфинальный поединок состоится 20 апреля в Москве.

# Баскетбол

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