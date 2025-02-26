Польша переоборудует все гражданские аэропорты под военные нужды

Уже ведутся переговоры с Министерством инфраструктуры по строительству там баз для личного состава, медпунктов, складов для вооружений, топливозаправочных станций и даже железнодорожных веток. В воздушных гаванях Вроцлава и Катовице такие работы уже идут. По словам главы оборонного ведомства, сейчас в Польше есть 15 гражданских аэропортов – это в два раза больше, чем военных, и все они должны служить для армии. Впрочем, это лишь часть больших милитаристских планов Варшавы. Сейчас рассматривается вопрос о переоборудовании дорог для тяжелой техники. И уже реализуется первый пилотный проект – участок шоссе ведущий к порту Гдыня. Как известно, туда из США и Южной Кореи прибывают партии вооружений.