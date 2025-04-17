Латвия и Финляндия выходят из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Европейские чиновники продолжают перестраивать свои государства на военные рельсы. Следуя своим амбициям, чиновники готовы идти на любые меры, даже вразрез с международными договоренностям. Так, Латвия выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам властей, это даст Вооруженным Силам возможность действовать в случае военной угрозы всеми возможными средствами. С подобной инициативой выступили и в Хельсинки. Финляндия уже подготовила проект по выходу из Оттавской конвенции. Правительственное предложение было представлено рабочей группой под руководством Министерства иностранных дел. Отмечается, что этот проект позволит возобновить использование противопехотных мин для дополнения оборонного потенциала Финляндии. Напомним, ранее о выходе также заявляли Литва, Польша и Эстония.