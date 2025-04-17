Прямой эфир

Латвия и Финляндия выходят из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

17 апреля 2025 19:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Европейские чиновники продолжают перестраивать свои государства на военные рельсы. Следуя своим амбициям, чиновники готовы идти на любые меры, даже вразрез с международными договоренностям. Так, Латвия выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия и Финляндия выходят из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин-2

По словам властей, это даст Вооруженным Силам возможность действовать в случае военной угрозы всеми возможными средствами. С подобной инициативой выступили и в Хельсинки. Финляндия уже подготовила проект по выходу из Оттавской конвенции. Правительственное предложение было представлено рабочей группой под руководством Министерства иностранных дел. Отмечается, что этот проект позволит возобновить использование противопехотных мин для дополнения оборонного потенциала Финляндии. Напомним, ранее о выходе также заявляли Литва, Польша и Эстония.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Эстонии заявили о неизбежности введения обязательной военной службы для женщин
17 апреля 2025 17:16

В Эстонии заявили о неизбежности введения обязательной военной службы для женщин

Банки Германии отказываются инвестировать в оборонную промышленность
17 апреля 2025 16:57

Банки Германии отказываются инвестировать в оборонную промышленность

Лукашенко и Путин оказались самыми популярными иностранными лидерами в Молдове
17 апреля 2025 16:50

Лукашенко и Путин оказались самыми популярными иностранными лидерами в Молдове