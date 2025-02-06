Дональда Туска обвиняют в госперевороте

В Польше разразился громкий скандал, участниками которого стали высшие должностные лица страны. Против премьер-министра возбуждено уголовное дело. Дональда Туска обвиняют в государственном перевороте. Об этом сообщил председатель Конституционного суда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме главы правительства, предполагаемыми организаторами заговора названы спикеры Сейма и Сената, депутаты, глава Центра правительственного законодательства, ряд судей и прокуроров. По версии обвинения, их деятельность была направлена на изменение конституционного строя в Польше. Именно так стоит квалифицировать незаконный захват государственных средств массовой информации, Национальной прокуратуры, воспрепятствование деятельности Конституционного трибунала. Расследованием дела уже занялась прокуратура. Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что страна столкнулась с серией неоднократных и грубых нарушений закона со стороны лиц, которые осуществляют исполнительную власть. Однако сам Дональд Туск все происходящее считает несерьезным. Хотя обвинения в попытке государственного переворота против действующего премьер-министра и ряда высокопоставленных чиновников являются беспрецедентными и могут вызвать глубокий политический кризис в стране.