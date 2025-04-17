Гигин про Директиву №12: событие беспрецедентное. Это то, что должно лежать в основе пятилетки качества

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим будущее Союзного государства, кадровые изменения у Лукашенко и многое другое. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.

Григорий Азаренок, СТВ:

Я очень рад, что получилось сейчас, спустя некоторое время, когда прошла по нашему публичному пространству большая дискуссия. Высказались все политологи, эксперты, журналисты. Расставлены какие-то акценты. Мы услышали мнение наших братьев-россиян. Этот большой пласт мы сейчас получили и еще глубже можем вникнуть в Директиву № 12.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Вы правы. Событие беспрецедентное, когда Президент на протяжении одной недели подписал два таких программных документа. Еще раз хочу напомнить, что Директива сочетает в себе качество нормативного правового акта – это указ Президента и программный документ. Если угодно, это определенный манифест, которым глава государства обращает внимание на ту или иную тему. Они выходят достаточно редко: 11, 12 за все время, представьте себе. И предыдущая Директива была подписана, по-моему, в октябре 2022 года. Касалась недопустимости роста цен.