Гигин про Директиву №12: событие беспрецедентное. Это то, что должно лежать в основе пятилетки качества
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим будущее Союзного государства, кадровые изменения у Лукашенко и многое другое. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.
Григорий Азаренок, СТВ:
Я очень рад, что получилось сейчас, спустя некоторое время, когда прошла по нашему публичному пространству большая дискуссия. Высказались все политологи, эксперты, журналисты. Расставлены какие-то акценты. Мы услышали мнение наших братьев-россиян. Этот большой пласт мы сейчас получили и еще глубже можем вникнуть в Директиву № 12.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Вы правы. Событие беспрецедентное, когда Президент на протяжении одной недели подписал два таких программных документа. Еще раз хочу напомнить, что Директива сочетает в себе качество нормативного правового акта – это указ Президента и программный документ. Если угодно, это определенный манифест, которым глава государства обращает внимание на ту или иную тему. Они выходят достаточно редко: 11, 12 за все время, представьте себе. И предыдущая Директива была подписана, по-моему, в октябре 2022 года. Касалась недопустимости роста цен.
И вот сейчас сначала выходит, ну как уже в народе стали называть: о дисциплине – это № 11 и об утверждении основ идеологии белорусского государства – № 12. И очевидно, почему Президент сейчас подписал, – это то, что должно лежать в основе пятилетки качества. Не зря глава государства говорит о том, что пятилетка будет судьбоносной. Мы так часто стали в последнее время употреблять слово «экзистенциальный», что этот термин затаскали. Есть хорошее русское слово «судьбоносный», которое, с моей точки зрения, гораздо глубже и точнее определяет суть вещей.
Так вот, пятилетка фактически главой государства объявлена судьбоносной. И качество не только продукции промышленной, а качество нашей государственности, чтобы нашему государству, нашей независимости, суверенитету, нашему цивилизационному выбору, нашим ценностям, тем идеалам, в которые мы верим, уже ничто не угрожало. Чтобы это стало действительно незыблемой, да, меняющейся со временем, но незыблемой в своих основах базой развития государственности.